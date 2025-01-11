Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Pemain Naturalisasi Tambahan yang Bisa Bantu Timnas Indonesia Asuhan Patrick Kluivert Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Jairo Riedewald!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |08:48 WIB
7 Pemain Naturalisasi Tambahan yang Bisa Bantu Timnas Indonesia Asuhan Patrick Kluivert Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Jairo Riedewald!
Jairo Riedewald diisukan segera bela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@royal_antwerp_fc)




7 pemain naturalisasi tambahan yang bisa bantu Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert lolos Piala Dunia 2026 menarik diulas. Salah satunya adalah Jairo Riedewald.

Ya, Timnas Indonesia kini punya pelatih baru. Dia adalah legenda Timnas Belanda, Patrick Kluivert, yang ditunjuk gantikan Shin Tae-yong.

Gaya Patrick Kluivert saat melatih tim (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

Tugas berat langsung menanti Patrick Kluivert usai resmi jadi pelatih Timnas Indonesia. Dia harus melanjutkan perjuangan Shin Tae-yong membawa skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026.

Kans Timnas Indonesia lolos putaran final Piala Dunia 2026 memang terbuka lebar. Pasalnya kini, Timnas Indonesia menduduki posisi ketiga di klasemen sementara Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan koleksi 6 poin.

Kini, masih tersisa 4 pertandingan lagi yang akan dilakoni skuad Garuda di Grup C untuk menentukan nasibnya. Usaha Patrick Kluivert membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 pun bisa dibantu sejumlah pemain naturalisasi tambahan. Siapa saja mereka?

Berikut 7 pemain naturalisasi tambahan yang bisa bantu Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert lolos Piala Dunia 2026:

7. Emil Audero

Emil Audero Mulyadi

Salah satu pemain naturalisasi tambahan yang bisa bantu Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert lolos Piala Dunia 2026. Kiper yang kini membela klub Italia, Como 1907, ini bahkan baru saja kirim kode yang disinyalir akan membela Timnas Indonesia. Menarik menantikan kiprahnya.

“Terima kasih banyak kepada semua orang dan fans Indonesia. Sampai jumpa,” ucap Emil Audero, dikutip dari unggahan akun Instragam @comofootballindonesia, Rabu (9/1/2025).

 

