Disia-siakan Shin Tae-yong, Pemain Keturunan Kai Boham Pilih Berkarier di Liga 3 Thailand

PERNAH disia-siakan Shin Tae-yong, pemain keturunan Kai Boham pilih berkarier di Liga 3 Thailand. Di akun Instagram-nya, @kaiboham, mengumumkan dirinya gabung klub Phuket Andaman FC.

“Kai Davy Boham bergabung dengan klub Thailand Phuket Andaman FC,” Okezone mengutip dari akun @kaiboham.

1. Alasan Kai Boham Hengkang ke Klub Liga 3 Thailand

Lantas, apa alasan Kai Boham meninggalkan SC Telstar U-21 dan hengkang ke klub Liga 3 Thailand? Ternyata ia hengkang ke Thailand agar lebih dekat ke Indonesia sehingga lebih terpantau.

Ia berharap suatu hari nanti bisa diboyong klub Liga Indonesia. Dengan merumput bersama klub Liga Indonesia, keinginannya mendapatkan paspor Indonesia dan memperkuat Timnas Indonesia semakin terbuka.

“Masuk ke tim utama klub Eropa dari akademi muda sering sulit. Saya tidak menunggu sampai akhir karier saya untuk memajukan sepakbola Indonesia. Saya ingin melakukannya sekarang,” kata Kai Boham, Okezone mengutip dari akun @pemainketurunan.id, Jumat (10/1/2025).

“Meski ini adalah kasta ketiga di Thailand, saya pikir ini adalah langkah yang tepat. Saya berharap di masa depan saya bisa membela klub Indonesia,” lanjut bek berusia 21 tahun tersebut.