5 Pelatih asal Belanda yang Pernah Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Punya Metode Latihan Mendunia!

Wim Rijsbergen termasuk lima pelatih asal Belanda yang pernah melatih Timnas Indonesia (Foto: Dok. Okezone)

BERIKUT lima pelatih asal Belanda yang pernah melatih Timnas Indonesia. Salah satunya diakui dunia berkat metode latihan yang mumpuni.

PSSI resmi memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih pada Senin 6 Januari 2025. Besar kemungkinan posisi itu akan diisi oleh Patrick Kluivert.

Eks striker Ajax Amsterdam itu akan menambah panjang daftar pelatih asal Belanda yang pernah jadi juru taktik Timnas Indonesia. Lantas, siapa saja sebelumnya? Simak ulasan berikut ini.

5 Pelatih asal Belanda yang Pernah Latih Timnas Indonesia

5. Jan Mastenbroek





Sosok satu ini menjadi pelatih pada 1934-1938 atau ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Mastenbroek tercatat secara resmi sebagai pelatih pertama Skuad Garuda.

Tentu, prestasi spesial ditorehkan pelatih satu ini. Ia memimpin Hindia Belanda di Piala Dunia 1938.

4. Frans van Balkom





Sosok satu ini menjadi pelatih pada 1 Januari 1979 hingga 31 Desember 1979. Van Balkom menjadi juru taktik ketiga asal Belanda yang pernah menangani Tim Merah Putih.

Sayangnya, tidak banyak catatan mengenai pelatih satu ini. Agak sulit untuk mengetahui apa saja catatan van Balkom selaku pelatih Timnas Indonesia.