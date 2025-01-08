Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pelatih asal Belanda yang Pernah Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Punya Metode Latihan Mendunia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |08:09 WIB
5 Pelatih asal Belanda yang Pernah Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Punya Metode Latihan Mendunia!
Wim Rijsbergen termasuk lima pelatih asal Belanda yang pernah melatih Timnas Indonesia (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

BERIKUT lima pelatih asal Belanda yang pernah melatih Timnas Indonesia. Salah satunya diakui dunia berkat metode latihan yang mumpuni.

PSSI resmi memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih pada Senin 6 Januari 2025. Besar kemungkinan posisi itu akan diisi oleh Patrick Kluivert.

Patrick Kluivert (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

Eks striker Ajax Amsterdam itu akan menambah panjang daftar pelatih asal Belanda yang pernah jadi juru taktik Timnas Indonesia. Lantas, siapa saja sebelumnya? Simak ulasan berikut ini.

5 Pelatih asal Belanda yang Pernah Latih Timnas Indonesia

5. Jan Mastenbroek

Hindia Belanda

Sosok satu ini menjadi pelatih pada 1934-1938 atau ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Mastenbroek tercatat secara resmi sebagai pelatih pertama Skuad Garuda.

Tentu, prestasi spesial ditorehkan pelatih satu ini. Ia memimpin Hindia Belanda di Piala Dunia 1938.

4. Frans van Balkom

Ilustrasi sepakbola

Sosok satu ini menjadi pelatih pada 1 Januari 1979 hingga 31 Desember 1979. Van Balkom menjadi juru taktik ketiga asal Belanda yang pernah menangani Tim Merah Putih.

Sayangnya, tidak banyak catatan mengenai pelatih satu ini. Agak sulit untuk mengetahui apa saja catatan van Balkom selaku pelatih Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176596/berikut_tiga_kekalahan_paling_menyedihkan_timnas_indonesia_pada_2025-7bRt_large.jpg
3 Kekalahan Paling Menyedihkan Timnas Indonesia pada 2025, Nomor 1 Bikin Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176586/patrick_kluivert_langsung_dipecat_usai_timnas_indonesia_gagal_ke_piala_dunia_2026-i5s8_large.jpeg
Patrick Kluivert Dipecat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026? Zainudin Amali: Tunggu Laporan BTN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176572/patrick_kluivert_tetap_timnas_indonesia_jika_lawan_malaysia_pada_november_2025_patrickkluivert9-O7fl_large.jpg
PSSI Tak Perlu Pecat Patrick Kluivert Asalkan Timnas Indonesia Lawan Malaysia pada November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176570/timnas_indonesia_diprediksi_jalani_laga_uji_coba_pada_november_2025_pssi-oTJV_large.jpg
5 Calon Lawan Timnas Indonesia Asuhan Patrick Kluivert pada November 2025, Nomor 1 Malaysia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/11/1631719/malam-ini-jadwal-siaran-langsung-laga-kedua-timnas-indonesia-u23-vs-india-elt.webp
Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Laga Kedua Timnas Indonesia U-23 vs India
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/06/19/timnas_jerman_akan_meladeni_hungaria_pada_matchday.jpg
Link Live Streaming Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Malam Ini: Jerman, Prancis, Belgia Tayang di VISION+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement