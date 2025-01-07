Hasil Inter Milan vs AC Milan di Final Piala Super Italia 2024: Menang Comeback 3-2, Rossoneri Juara!

AC Milan juara Piala Super Italia 2024 usai menang 3-2 atas Inter Milan (Foto: AC Milan)

RIYADH – Hasil Inter Milan vs AC Milan di final Piala Super Italia 2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Al Awwal, Riyadh, Arab Saudi, Selasa (7/1/1025) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 3-2 untuk Rossoneri.

Inter unggul 2-0 lebih dulu lewat Lautaro Martinez (45+1’) dan Mehdi Taremi (47’). Namun, Milan mampu bangkit dan menang lewat gol Theo Hernandez (52’), Christian Pulisic (80’), dan Tammy Abraham (90+3’).

Jalannya Pertandingan

Laga berjalan sengit dan seimbang sejak awal. Kedua kesebelasan cukup berimbang dengan masing-masing mencatatkan delapan tembakan ke gawang sepanjang 90 menit.

Menit 10, Tijjani Reijnders mengancam tetapi upayanya meleset dari target. Inter membalas lewat sundulan Taremi yang juga melenceng dari sasaran di menit ke-12.

Hernandez mengintip peluang di menit 19 tetapi sepakannya diamankan Yann Sommer. Peluang berikutnya baru terjadi di menit ke-39 ketika upaya Henrikh Mkhitaryan masih gagal menemui sasaran.

Upaya Inter baru berbuah jelang turun minum. Umpan Taremi sukses dikonversi menjadi gol oleh Lautaro! Skor 1-0 tercipta saat rehat.

Usai istirahat, laga berjalan semakin seru. Apalagi, Taremi langsung membawa Inter memimin 2-0 di menit ke-47. Kali ini, Stefan de Vrij melepas umpan yang disantap dengan manis oleh penyerang berpaspor Iran itu.

Tertinggal dua gol, Milan berupaya bangkit. Hasilnya manis. Tendangan bebas brilian Hernandez di menit ke-52 sanggup memperkecil skor menjadi 2-1. Gol itu memantik kebangkitan.