4 Mantan Pelatih Inter Milan yang Bisa Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Nomor 1 Roberto Mancini!

SEBANYAK 4 mantan pelatih Inter Milan yang bisa menggantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Media Italia, Tuttosport, mengabarkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir berniat mengggeser Shin Tae-yong dari jabatan pelatih Timnas Indonesia. Setelah itu, pelatih asal Eropa akan masuk sebagai pengganti dan diharapkan datang sebelum Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025.

“Thohir ingin Piala Dunia: Pelatih Eropa untuk Indonesia,” tulis Tuttosport dalam judul artikel yang mereka buat.

Tuttosport sebut Erick Thohir ingin ganti Shin Tae-yong. (Foto: Tuttosport)

“Pelatih Timnas Indonesia saat ini yang berasal dari Korea Selatan, Shin Tae-yong, dinilai terlalu fokus kepada aspek fisik sehingga dianggap tak lagi memuaskan. Pelatih baru yang kemungkinan dipilih berasal dari Eropa diharapkan mulai bertugas sebelum laga menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025,” lanjut Tuttosport.

Jika kabar di atas benar adanya, siapa pelatih top yang akan didatangkan Erick Thohir? Ketika menjabat sebagai presiden Inter Milan pada 2013-2018, ada sederet pelatih top yang dipercaya Erick Thohir menjadi juru taktik Inter Milan.

Tercatat dalam periode tersebut, ada enam pelatih yang memimpin Inter Milan. Dari enam nama itu, dua di antaranya adalah Luciano Spalletti dan Stefano Pioli yang sekarang menjadi pelatih Timnas Italia serta Al Nassr.

Sementara itu, empat nama lain sedang berstatus tanpa klub dan menangani klub gurem. Salah satu dari nama ini bisa saja ditunjuk untuk membantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Siapa saja?