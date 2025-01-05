Ramaikan Isu Pemecatan Shin Tae-yong, Massimiliano Allegri Dianggap Cocok Latih Timnas Indonesia

Massimiliano Allegri sama bersama Cristiano Ronaldo di Juventus. (Foto: Media Juventus)

PENCINTA sepakbola Tanah Air tengah dihebohkan dengan adanya rumor pemecatan Shin Tae-yong dari pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Menariknya, di tengah keramaian itu, muncul sosok Massimiliano Allegri yang dianggap pantas dan cocok untuk menangani skuad Garuda.

1. Berawal dari Ucapan Perpisahan Anggota Exco PSSI

Isu mengenai pemecatan Shin Tae-yong semuanya bermula dari pernyataan anggota Exco PSSI, Kairul Anwar yang mengucapkan kalimat perpisahan kepada juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Sontak fans Garuda pun kaget dengan kalimat perpisahan itu.

“Terima kasih STY atas kebersamaannya selama ini,” tulis Kairul dalam unggahan di akun @kairulanwar_1.

“Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepakbola Indonesia,” lanjutnya.

Kuat dugaan pemecatan itu akibat hasil buruk Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, di mana Garuda gagal lolos dari fase grup. Padahal, Shin Tae-yong hanya mengandalkan skuad muda untuk tampil di turnamen antar negara Asia Tenggara tersebut.

2. Massimiliano Allegri Tiba-Tiba Jadi Kandidat

Karena isu pemecatan itu, netizen Tanah Air mencoba menerka siapa pelatih top dunia yang layak menangani Timnas Indonesia. Uniknya, pelatih-pelatih top itu diedit menggunakan Artificial Intelligence (AI) hingga bisa bersalaman dengan Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, dimulai dari Xavi Hernandez, Joachim Low, David Moyes, dan masih banyak lagi.