HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Exco PSSI Jawab Kabar Shin Tae-yong Dipecat dari Kursi Pelatih Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |12:53 WIB
Exco PSSI Jawab Kabar Shin Tae-yong Dipecat dari Kursi Pelatih Timnas Indonesia
Exco PSSI jawab soal kabar Shin Tae-yong dipecat dari kursi pelatih Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Vivin Cahyani, angkat bicara soal kabar Shin Tae-yong dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sebab, media sosial tengah panas dengan isu tersebut.

1. Singkat

Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: PSSI)

Vivin tidak bisa berbicara banyak terkait hal tersebut. Pasalnya, saat ini belum ada keputusan apapun terkait masa depan Shin.

"Belum ada keputusan resmi dari PSSI," kata Vivin kepada Okezone, Minggu (5/12/2025).

Lebih lanjut, perempuan asal Surabaya itu mengatakan, terpenting saat ini semua elemen bersatu memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia. Sebab, Skuad Garuda sedang berjuang dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

"PSSI jelas punya target besar menuju ke Piala Dunia, perlu dukungan semua pihak untuk bertransformasi menuju ke yang lebih baik dari segala sisi," ujar Vivi.

2. Kabar Burung

Sebelumnya beredar komentar di sosial media Instagram terkait pernyataan anggota Exco PSSI Kairul Anwar yang memberikan pesan perpisahan untuk Shin. Kabar itu pun menghebohkan publik sepakbola Tanah Air.

Telusuri berita bola lainnya
