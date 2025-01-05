Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Komentar Mengejutkan Exco PSSI soal Shin Tae-yong, Salam Perpisahan untuk Pelatih Timnas Indonesia?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |11:18 WIB
Komentar Mengejutkan Exco PSSI soal Shin Tae-yong, Salam Perpisahan untuk Pelatih Timnas Indonesia?
Komentar mengejutkan Exco PSSI untuk Shin Tae-yong membuat heboh (Foto: PSSI)
A
A
A

KOMENTAR mengejutkan ditulis Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI) Kairul Anwar di akun media sosialnya terkait Shin Tae-yong. Hal itu langsung memicu spekulasi kembali soal masa depan sang pelatih Timnas Indonesia.

Bukan rahasia lagi posisi Shin tengah digoyang menyusul hasil buruk di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Piala AFF 2024). Seruan agar sang pelatih mundur kembali mengemuka.

1. Komentar Mengejutkan

Komentar Exco PSSI Kairul Anwar soal Shin Tae-yong (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

Di tengah situasi itu, Kairul mengunggah sesuatu di akun Instagram pribadinya @kairulanwar_1. Ia mengucapkan terima kasih serta menyebut Shin menjadi bagian dari sejarah.

“Terima kasih STY atas kebersamaannya selama ini,” tulis Kairul dalam unggahan itu.

“Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepakbola Indonesia,” lanjutnya.

2. Tafsir

Sayangnya, akun Instagram Kairul dikunci alias private. Namun, dengan cepat kalimat itu menyebar di media sosial.

