Timnas Vietnam Tampil Apik di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Kim Sang-sik Tuai Pujian

HANOI – Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, mendapat pujian setinggi langit berkat kiprahnya di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Apalagi, mereka kini selangkah lagi juara.

Vietnam akan berhadapan dengan Timnas Thailand dalam leg II final turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu. Duel akan dilangsungkan di Stadion Rajamangala, Bangkok, Minggu (5/1/2025) malam WIB.

1. Menang

Di leg pertama, Vietnam sukses menaklukkan Thailand dengan skor 2-1, Kamis 2 Januari 2025 malam WIB. Itu merupakan kemenangan pertama dalam 27 tahun terakhir di kandang sendiri.

Komentator lokal, Quang Huy, menilai Kim memberikan perubahan besar untuk Vietnam. Pasalnya, tim itu terus mengalami berbagai kemajuan sejauh ini.

"Kim Sang-sik, setelah awal yang sulit, juga mulai memahami inti tim Vietnam. Dia membantu mereka mengembangkan pemain bagus dan menemukan performa bagus," kata Quang Huy dilansir dari Soha, Minggu (5/12/2025).

"Pemain muda di bawah tangan Kim Sang-sik juga mengembangkan kemampuannya dan menjadi matang. hari demi hari," tambahnya.