HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Thailand vs Vietnam di Final Piala AFF 2024: Laga Penentuan Juara, Live di GTV!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |08:05 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Thailand vs Vietnam di Final Piala AFF 2024: Laga Penentuan Juara, Live di GTV!
Simak jadwal siaran langsung Timnas Thailand vs Timnas Vietnam di final Piala AFF 2024 (Foto: Instagram/@changsuek)
JADWAL siaran langsung Timnas Thailand vs Timnas Vietnam di Piala AFF 2024 akan dibahas Okezone. Laga penentuan juara itu akan ditayangkan langsung di GTV.

Duel Timnas Thailand vs Timnas Vietnam di leg II final Piala AFF 2024 itu akan dihelat di Stadion Rajamangala, Bangkok. Untuk sementara, The Golden Warriors unggul 2-1.

Timnas Thailand

1. Kemenangan Bersejarah

Dua gol kemenangan Vietnam dicetak Nguyen Xuan Son (59’, 73’). Sedangkan, Thailand memperkecil skor lewat Chalermsak Aukkee (83’).

Bagi Vietnam, hal tersebut menjadi catatan bersejarah. Itu merupakan kemenangan pertama mereka atas Thailand dalam 27 tahun di kandang sendiri!

2. Selangkah Lagi

Skor 2-1 itu juga membantu Vietnam selangkah lebih dekat dengan gelar ketiga di Piala AFF. Sebelumnya, mereka menjadi juara pada edisi 2008 dan 2018.

Bagi Thailand, langkah menjadi juara cukup berat. Sebab, mereka harus menang dengan selisih dua gol (2-0, 3-1, 4-2, dan seterusnya) untuk merengkuh titel juara yang ke delapan kali.

