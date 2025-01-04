Sikap Terpuji Timnas Thailand: Persilakan Timnas Vietnam Latihan di Stadion Rajamangala Jelang Final Piala AFF 2024

BANGKOK – Timnas Thailand melakukan sikap terpuji jelang leg II Final Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC 2024). Mereka mempersilakan Timnas Vietnam menggelar latihan resmi di Stadion Rajamangala, Bangkok, Sabtu (4/1/2025) sore WIB.

Kedua tim akan bersua dalam leg kedua final turnamen yang dulu bernama Piala AFF 2024 itu. Laga Timnas Thailand vs Timnas Vietnam itu akan berlangsung di Stadion Rajamangala, Minggu 5 Januari 2025 malam WIB.

1. Latihan Resmi

Dalam leg pertama, Skuad Gajah Perang kalah 1-2 dari Vietnam. Laga itu dimainkan di Stadion Phu Tho Provincial, Viet Tri, Vietnam, Kamis 2 Januari 2025 malam WIB.

Dilansir dari Bongda24, latihan resmi biasanya dilakukan di stadion atau venue pertandingan dengan waktu berbeda. Namun, tim juga bisa menggelar latihan resmi di venue lain jika disepakati.

BACA JUGA: Timnas Vietnam Berjuang Pulihkan Kondisi Pemain Jelang Lawan Thailand di Leg II Final Piala AFF 2024

Menariknya, Thailand justru mengalah ke Vietnam. Mereka akan berlatih di stadion lain sedangkan tim tamu menggunakan Rajamangala!

"Thailand memutuskan untuk tidak memilih latihan di Stadion Rajamangala,” kata Bongda24, Sabtu (4/1/2025).