HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nova Arianto Panggil 34 Pemain Timnas Indonesia U-17 untuk TC di Bandung Jelang Piala Asia 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |09:18 WIB
Nova Arianto Panggil 34 Pemain Timnas Indonesia U-17 untuk TC di Bandung Jelang Piala Asia 2025
Sebanyak 34 pemain dipanggil Timnas Indonesia U-17 untuk TC di Bandung (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, memanggil 34 pemain untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Bandung, Jawa Barat. Mereka akan dipersiapkan menuju putaran final Piala Asia U-17 2025.

1. Tahap Pertama

Timnas Indonesia U-17

TC itu merupakan tahap pertama yang akan dijalani Skuad Garuda Asia. Mereka akan dijejali berbagai pola latihan mulai 10-20 Januari 2025.

Sebagaimana diketahui, Piala Asia 2025 akan berlangsung di Arab Saudi, pada April. Timnas Indonesia ada di Pot 4 dalam drawing Piala Asia U-17 bersama dengan Timnas Oman U-17, Timnas UEA U-17, dan Timnas Korea Utara U-17.

Kemudian, Pot 3 dihuni oleh Afghanistan, Tajikistan, China, Vietnam, sedangkan di Pot 2 ada Iran, Yaman, Australia, dan Vietnam. Sementara itu, di Pot 1 diisi Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, dan Uzbekistan.

2. Kuala Lumpur

Undian tersebut berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 23 Januari 2025. Nantinya, sebanyak 16 tim akan dibagi ke dalam empat grup masing-masing diisi empat negara.

