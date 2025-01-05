Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Media Belanda Sebut PSSI Dekati Pemain Keturunan Mitchel Bakker untuk Timnas Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |07:23 WIB
Media Belanda Sebut PSSI Dekati Pemain Keturunan Mitchel Bakker untuk Timnas Indonesia
Mitchel Bakker disebut media Belanda sudah didekati PSSI (Foto: Instagram/@mittchelb)
A
A
A

MEDIA Belanda, AD, menyebut PSSI dekati pemain keturunan Mitchel Bakker untuk Timnas Indonesia. Mereka berusaha merayu sang pemain agar mau dinaturalisasi menjadi WNI.

Bakker saat ini berkostum LOSC Lille di Liga Prancis 2024-2025. Ia sedang dipinjamkan oleh Atalanta selama satu musim ke Los Dogues.

Mitchel Bakker

1. Keturunan Maluku

Menurut informasi yang beredar, Bakker memiliki darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Maluku. Hal itu membuat PSSI langsung berusaha mendekati sang pemain.

Media Belanda, AD, menyoroti kabar tersebut. Mereka menyinggung soal ambisi Indonesia menembus Piala Dunia 2026 dengan menaturalisasi pemain-pemain keturunan.

“Indonesia, berusaha mengejar tiket Piala Dunia, juga berusaha merekrut Mitchel Bakker. Timnas Indonesia bisa semakin kuat dengan sentuhan Belanda,” kata AD, dikutip Minggu (5/1/2025).

“PSSI berupaya mendatangkan Mitchel Bakker. Pemain berusia 24 tahun itu memiliki darah Indonesia. Kakeknya lahir di Maluku,” imbuh tulisan itu.

