HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Pemain Atalanta Mitchel Bakker Punya Darah Indonesia, Siap Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |22:26 WIB
BREAKING NEWS: Pemain Atalanta Mitchel Bakker Punya Darah Indonesia, Siap Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia?
Mitchel Bakker memiliki darah Indonesia dari sang kakek. (Foto: Instagram/@mittchelb)
A
A
A

PEMAIN Atalanta yang sedang dipinjamkan ke Lille, Mitchel Bakker, ternyata memiliki darah Indonesia. Menurut penelurusan yang dilakukan akun terpercaya @indobloodtalent, Mitchel Bakker mempunyai darah Indonesia dari keluarga sang ibu, lebih tepatnya sang kakek.

"Mitchel Bakker adalah pesepakbola Bari belanda yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari Kakek sisi ibu-nya, di mana Kakek nya lahir di Maluku," tulis akun instagram @indobloodtalent, Okezone mengutip dari @arsiptimnas.

1. Punya Karier Mentereng

Mitchel Bakker kini bermain untuk Lille. (Foto: Instagram/@arsiptimnas)

Mitchel Bakker kini bermain untuk Lille. (Foto: Instagram/@arsiptimnas)

Mitchel Bakker yang kini berusia 24 tahun bukanlah pesepakbola sembarangan. Pemain yang biasa beroperasi sebagai fullback kiri ini merupakan pemain jebolan akademi Ajax Amsterdam.

Setelah membawa Jong Ajax juara Liga 2 Belanda 2017-2018, Mitchel Bakker diboyong Paris Saint-Germain (PSG) pada 2019. Dua musim (2019-2021) membela PSG, Mitchel Bakker mencatatkan 45 penampilan dengan koleksi dua assist.

Bersama PSG, eks pemain Timnas Belanda U-21 ini memenangkan enam trofi, termasuk gelar Liga Prancis 2019-2020. Setelah dua musim di PSG, Mitchel Bakker diboyong Bayer Leverkusen pada musim panas 2021.

Bersama Die Werkself -julukan Bayer Leverkusen, Mitchel Bakker bermain 70 kali dengan catatan lima gol dan tujuh assist. Gemilang bersama Bayer Leverkusen, Mitchel Bakker dibeli Atalanta pada musim panas 2023.

2. Jawara Liga Europa 2023-2024

Mitchel Bakker memenangkan trofi Liga Europa 2023-2024 bersama Atalanta.

(Mitchel Bakker memenangkan trofi Liga Europa 2023-2024 bersama Atalanta)

Satu musim membela Atalanta, Mitchel Bakker 22 kali main dengan koleksi satu assist. Ia pun membantu Atalanta juara Liga Europa 2023-2024 setelah mengalahkan mantan timnya, Bayer Leverkusen, di partai puncak.

Halaman:
1 2
      
