Termasuk Elkan Baggott, Pelatih Blackpool Bicara soal Nasib Pemain Pinjamannya di Bursa Transfer Januari 2025

PELATIH Blackpool FC, Steve Bruce, bicara soal nasib pemain pinjamannya di bursa transfer Januari 2025. Di antaranya, ada pemain Indonesia, Elkan Baggott.

Steve Bruce pun dirundung perasaan harap-harap cemas terkait aktivitas di bursa transfer Januari 2025. Sebab, dirinya tidak ingin kehilangan para pemain pinjamannya, termasuk Elkan Baggott, di bursa transfer saat ini.

1. Elkan Baggott Dipinjam dari Ipswich Town

Sebagaimana diketahui, saat ini tim-tim Eropa sedang berburu pemain seiring dibukanya bursa transfer Januari 2025. Biasanya, ada klub yang memanfaatkan periode ini untuk menarik pemainnya yang sedang dipinjamkan.

Elkan Baggott sendiri merupakan salah satu pemain yang dipinjam Blackpool dari Ipswich Town. Kontrak pemain asal Indonesia itu baru akan berakhir di Blackpool pada Mei 2025.

Selain Elkan Baggott, cukup banyak pemain pinjaman yang saat ini menghuni skuad Blackpool. Di antaranya, ada Harry Tyrer (Everton), Odel Offiah (Brighton & Hove Albion), dan Dom Ballard (Southampton).

2. Tak Mau Kehilangan Pemain Pinjaman

Bruce pun terang-terangan bahwa dirinya tidak ingin kehilangan para pemain pinjamannya. Sebab, eks pelatih Newcastle United itu masih membutuhkan jasa sang pemain. Apalagi, Elkan Baggott yang saat ini sudah mulai pulih dan tentunya akan menjadi opsi bagus untuk lini pertahanan Blackpool.

“Biasanya di pertengahan bulan, jika masa pinjaman tidak berjalan dengan baik, maka klub asal mereka memiliki kesempatan untuk memanggil kembali pemain,” kata Bruce, dilansir dari Blackpool Gazette, Sabtu (4/1/2025).

“Kami akan bekerja keras dalam beberapa minggu ke depan. Kami tidak ingin banyak pemain pergi, kami ingin memperkuat tim, tetapi mungkin ada satu atau dua perubahan, dan itu hal yang biasa terjadi,” sambungnya.

Sementara itu, Bruce enggan bicara banyak terkait aktivitias timnya di bursa transfer Januari 2025. Sebab menurutnya, ini merupakan periode yang sulit untuk mendatangkan pemain karena masing-masing klub tentunya tak ingin kehilangan pemain pentingnya.

“Tidak ada yang bisa saya laporkan segera, tetapi kami berharap bisa melakukan sedikit bisnis. Ada campuran (antara pinjaman dan transfer permanen). Kami tidak bisa terlalu banyak meminjam pemain karena sudah memiliki cukup banyak pemain pinjaman, jadi kami harus berhati-hati dengan itu,” ujar dia.

“Kami sedang mencari cara untuk memperkuat tim jika memungkinkan, tetapi seperti yang kita semua tahu, Januari adalah bulan yang sulit karena tim-tim lain tidak ingin kehilangan pemain terbaik mereka,” terang Bruce.