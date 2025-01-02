Pelatih Blackpool Angkat Bicara soal Kondisi Elkan Baggott, Segera Dimainkan Kembali?

BLACKPOOL – Pelatih Blackpool, Steve Bruce, bicara soal kondisi Elkan Baggott. Dia mengatakan pemain asal Indonesia itu kondisinya kian pulih dari cedera. Bahkan, Steve Bruce mengaku tak sabar segera mainkan Elkan Baggott.

Seperti diketahui, Elkan Baggott mengalami cedera serius dan harus menjalani pemulihan yang cukup lama. Bahkan bek berpostur jangkung ini baru mencatat empat penampilan di semua kompetisi yang dimainkan Blackpool musim ini.

1. Kabar Baik dari Elkan Baggott

Kendati begitu, baru-baru ini Bruce menyampaikan kabar baik terkait Elkan Baggott. Dia mengungkapkan bahwa pemain Indonesia itu sudah bergabung bersama tim. Ini menjadi sinyal positif bagi Blackpool karena perlahan skuad mereka kian komplet.

“Elkan Baggott juga sudah bersama kami, dan Sonny Carey sudah kembali bermain. Semoga dalam beberapa minggu ke depan, semua pemain tersedia,” kata Bruce, dilansir dari Blackpool Gazette, Kamis (2/1/2025).

“Mengingat sebulan yang lalu kami kehilangan 8 hingga 10 pemain, ini adalah kabar baik,” sambungnya.