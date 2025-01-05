Hasil Timnas Bahrain vs Timnas Oman di Final Piala Teluk 2024: Menang 2-1, Dilmun Warriors Juara!

Timnas Bahrain menang 2-1 atas Timnas Oman di final Piala Teluk 2024 untuk merebut titel juara (Foto: Instagram/@bahrainnt)

KUWAIT CITY – Hasil Timnas Bahrain vs Timnas Oman di Final Piala Teluk 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Jaber Al-Ahmad International Stadium, Kuwait City, Kuwait, Minggu (5/1/2025) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Dilmun’s Warriors.

Oman lebih dulu unggul di menit ke-17 lewat gol Abdulrahman Al-Mushaifri. Namun, Bahrain bangkit di babak kedua lewat dua gol kilat Mohamed Marhoon (78’) dan bunuh diri Mohammed Al-Maslami (80’).

Jalannya Pertandingan

Duel sejatinya berjalan seimbang sejak menit-menit awal. Namun, Oman bermain lebih efektif terutama di 20 menit pertama.

Hasilnya manis. Mereka unggul duluan di menit ke-17 lewat lesatan Al-Mushaifri. Ia sukses memanfaatkan umpan matang Ali Al-Busaidi untuk mencetak gol.

Usai kebobolan, Bahrain terus melancarkan serangan. Namun, pertahanan ketat Oman membuat mereka kesulitan. Alhasil, skor 1-0 bertahan hingga rehat.

Selepas istirahat, Bahrain semakin gencar menekan pertahanan lawan. Upaya mereka baru berbuah di 15 menit terakhir. Sebuah pelanggaran di kotak penalti memberi harapan.