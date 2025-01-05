Menpora Dito Ungkap Bentuk Dukungan Kementeriannya agar Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026

JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo, mebeberkan bentuk dukungan dari Kemenpora RI agar Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah buka pintu lebar-lebar untuk naturalisasi pemain.

Timnas Indonesia tengah berjuang keras menuju Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad asuhan Shin Tae-yong menghuni urutan tiga Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan nilai enam dari enam laga.

1. Pemerintah Pasti Hadir

Dito mengatakan Timnas Indonesia tidak akan berjuang sendiri dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantaran, pemerintah pusat juga tidak berdiam diri karena memberikan dukungan penuh.

"Pemerintah pasti hadir mendukung cabang olahraga yang berpotensi ke pentas dunia, baik itu dalam hal dukungan finansial maupun lainnya," kata Dito saat dihubungi wartawan, dikutip Minggu (5/1/2025).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan langkah Timnas Indonesia dalam memproses naturalisasi pemain potensial juga dibukakan pintu lebar-lebar. Pasalnya, langkah itu juga untuk meningkatkan performa tim tersebut.

"Dalam pewarganegaraan atlet diaspora pun Kemenpora selalu membantu dari sisi administratifnya," ujar Dito.