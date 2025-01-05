Almere City Ditangani Pelatih Baru, Thom Haye Dkk OTW Keluar Zona Degradasi?

ALMERE City FC akan ditangani pelatih baru yakni Jeroen Rijsdijk. Ia tentu diharapkan dapat membawa Thom Haye dan kawan-kawan keluar dari zona degradasi di Liga Belanda 2024-2025.

Rijsdijk resmi ditunjuk pada Jumat 3 Januari 2025 malam WIB. Pria berpaspor Belanda itu menggantikan posisi Hedwiges Maduro yang telah dipecat seiring rentetan hasil minor.

1. Musim Panas

Namun, Rijsdijk akan menahkodai Thom Haye cs hingga akhir musim ini atau tepatnya 30 Juni 2025. Tantangan berat harus dijalani, mengingat Almere City masih terdampar di zona merah atau posisi 17 pada klasemen sementara Eredivisie 2024-2025.

Manajer Teknis Almere City, Johan Hansma, mengungkapkan pihaknya tidak punya banyak waktu untuk mencari sosok yang tepat sebagai pengganti Maduro. Ia berharap Rijsdijk bisa membawa klub berkostum merah itu menjauh dari zona degradasi.

“Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencari pelatih yang paling sesuai dengan tujuan utama jangka pendek kami, yaitu bertahan di Eredivisie,” ujar Hansma, dilansir dari situs resmi Almere City, Jumat (3/1/2025).

2. Pengalaman

Rijsdijk sendiri sempat menjadi asisten pelatih Almere City tetapi memutuskan hengkang ke Sparta Rotterdam pada 2021. Ia meniti karier di sana mulai dari manajer akademi hingga pelatih kepala yang berujung pemecatan pada November 2024.

Karena itu, Rijsdijk dirasa menjadi sosok yang tepat untuk menjadi pelatih Almere City di sisa musim. Mengingat, ia sudah pernah menjadi bagian dari klub yang bermarkas di Stadion Yanmar itu.