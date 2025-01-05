Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Link Live Streaming Liverpool vs Manchester United di Liga Inggris 2024-2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |21:22 WIB
Link Live Streaming Liverpool vs Manchester United di Liga Inggris 2024-2025
Momen Manchester United vs Liverpool di pertemuan pertama mereka di Liga Inggris 2024-2025. (Foto: Premier League)
A
A
A

LINK live streaming laga Liverpool vs Manchester United di Liga Inggris 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan pekan ke-20 yang dihelat di Stadion Anfield, pada Minggu (5/1/2025) pukul 23.30 WIB nanti akan menjadi sangat spesial untuk kedua tim.

Sebab Man United dan Liverpool dikenal sebagai dua tim yang memiliki rivalitas yang sangat tinggi. Meski saat ini The Reds secara peringkat jauh di atas Man United (Liverpool posisi 1, Man United urutan 14), tim asuhan Arne Slot itu dipastikan tetap menganggap Setan Merah sebagai lawan yang serius.

1. Liverpool Pantang Anggap Remeh Man United

Selain karena perbedaan peringkat yang signifikan, Liverpool sejatinya juga punya modal baik usai pertemuan pertama mereka di Liga Inggris 2024-2025. Bermain di Old Trafford pada September 2024 lalu, Liverpool berhasil dikalahkan 3-0.

Semua modal itu sejatinya sudah cukup untuk membuat Liverpool percaya diri bisa menang mudah atas Setan Merah. Namun, pelatih Liverpool, Arne Slot justru menjadi pihak yang enggan menyepelakan skuad asuhan Ruben Amorim.

Liverpool

“Ini bukan untuk mengatakan saya tidak mengakui bahwa Man United telah berada dalam momen sulit akhir-akhir ini. Hasil mereka tidak seperti yang mereka inginkan dan ini adalah sesuatu yang semua orang di klub mereka ingin memperbaikinya,” ungkap Arne Slot, dikutip dari laman resmi Liverpool, Minggu (5/1/2025).

“Saya akan membayangkan mereka akan merasa bahwa tidak akan ada tempat yang lebih baik untuk memulai proses ini selain di Anfield. Man United secara historis adalah klub yang berencana dan berinvestasi untuk menjadi sukses,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
