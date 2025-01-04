Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pelatih Liverpool Arne Slot Puji Manchester United, Sarkas sang Pelatih asal Belanda?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |15:50 WIB
Pelatih Liverpool Arne Slot Puji Manchester United, Sarkas sang Pelatih asal Belanda?
Para pemain Manchester United kala berlaga. (Foto: Manchester United)
A
A
A

PELATIH Liverpool, Arne Slot, puji Manchester United. Dia menyebut Manchester United sejatinya punya kekuatan lebih hebat dari kondisinya kini yang tengah terpuruk di posisi 14 pada klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025.

Ya, Arne Slot merendah jelang duel Liverpool vs Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris 2024-2025. Laga itu diketahui akan digelar di Stadion Anfield, pada Minggu, 5 Januari 2025 pukul 23.30 WIB.

Manchester United

1. Arne Slot Ogah Sebut Liverpool Difavoritkan Menang Lawan Man United

Arne Slot menepis pandangan bahwa Liverpool lebih difavoritkan menang lawan Man United dalam laga tersebut. Menurutnya, Setan Merah -julukan Man United- tetap jadi tim yang tangguh.

Bahkan Arne Slot menilai, Man United sebenarnya jauh lebih kuat dari kondisi mereka saat ini yang tengah terpuruk di klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Menurutnya, pelatih anyar Man United, yakni Ruben Amorim hanya perlu waktu untuk bisa membawa Man United berjaya.

"Tidak, tentu saja tidak (Liverpool) difavoritkan lawan Man United," ujar Arne Slot, dikutip dari Eurosport, Sabtu (4/1/2025).

"Menurut saya mereka memiliki pemain-pemain yang lebih baik ketimbang yang terlihat di klasemen saat ini,” lanjutnya.

“Menurut saya, akan diperlukan waktu bagi Ruben Amorim untuk mengeluarkan kemampuan terbaik para pemainnya. Tetapi mereka akan bangkit dan mereka itu jauh lebih baik ketimbang yang terlihat di klasemen saat ini," ucap Slot.

