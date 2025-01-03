Hasil Brisbane Roar vs Central Coast Mariners di Liga Australia 2024-2025: Rafael Struick Masuk dari Bangku Cadangan, The Roar Kalah 1-3

Rafael Struick tampil dari bangku cadangan pada laga Brisbane Roar vs Central Coast Mariners (Foto: Instagram/@rafaelstruick)

BRISBANE – Hasil Brisbane Roar vs Central Coast Mariners di Liga Australia 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Suncorp, Brisbane, Jumat (3/1/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-3 untuk tim tamu.

Pada laga itu, Rafael Struick turun sebagai pemain pengganti. Namun, timnya harus mengalami kekalahan menyakitkan.

Jalannya Pertandingan

Struick tidak turun sejak menit awal pada laga tersebut. Striker Timnas Indonesia itu masuk dari bangku cadangan pada menit ke-81 dengan menggantikan Ben Halloran.

Pelatih Brisbane Roar, Ruben Zadkovich, memainkan Struick untuk mempertajam lini serang. Sebab, mereka sedang bermain imbang 1-1 setelah Ben Halloran mampu menyamakan kedudukan di menit ke-71.

Tapi sialnya, Brisbane Roar langsung kecolongan saat Struick masuk. Central Coast Mariners sukses mencetak gol keunggulannya di menit ke-81 lewat gol Harry Steele. Struick dan kolega pun mencoba untuk merespons gol tersebut.