Nguyen Xuan Son Dekati Rekor Bambang Pamungkas di Piala AFF, Begini Instruksi Pelatih Timnas Vietnam

PENYERANG Timnas Vietnam, Nguyen Xuan Son, tampil menggila di Piala AFF 2024. Hanya dari empat pertandingan, penyerang bernama asli Rafaelson ini mencetak tujuh gol.

Untuk sementara, penyerang 27 tahun ini duduk sebagai pencetak gol terbanyak Piala AFF 2024. Ia bahkan hanya terpaut satu gol dari pencapaian terbaik eks penyerang Timnas Indonesia, Bambang Pamungkas, di Piala AFF.

Nguyen Xuan Son (paling kanan), menggila di Piala AFF 2024. (Foto: ASEAN UNITED)

Di Piala AFF 2002, Bepe -sapaan akrab Bambang Pamungkas- mencetak delapan gol. Saat itu, Bepe butuh enam pertandingan untuk mencetak delapan gol.

Lantas, apa kiat pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, meningkatkan gairah gol Nguyen Xuan Son? Ia selalu meminta Nguyen Xuan Son tampil agresif, termasuk saat memborong semua gol kemenangan 2-1 Vietnam atas Thailand di leg I final Piala AFF 2024, Kamis 2 Januari 2025 malam WIB.

"Saya menganalisis tim saya dan lawan sebelum menemukan taktik yang berbeda. Tujuan saya adalah pergi ke lapangan untuk menang. Thailand kuat dan bugar," kata Kim Sang-sik, Okezone mengutip dari Bongdaplus, Jumat (3/1/2025).

"Saya mengatakan kepada Xuan Son untuk lebih agresif. Timnas Vietnam hari ini sangat kuat, bermain sangat baik dan menang," lanjut pelatih asal Korea Selatan ini.