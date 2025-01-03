Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |06:42 WIB
Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025
Timnas Indonesia U-20 siap mengarungi Piala Asia U-20 2025. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 sudah dirilis. Laga matchday kedua Grup C Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium pada Minggu 19 Februari 2025 pukul 18.30 WIB ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI.

1. Pernah Bertemu

Jens Raven, penyerang andalan Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Jens Raven, penyerang andalan Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Timnas Indonesia U-20 dan Uzbekistan U-20 bukan yang pertama bertemu dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, kedua tim bertemu di matchday pamungkas Grup A Piala Asia U-20 2023 yang digelar di Uzbekistan.

Saat itu, Timnas Indonesia U-20 butuh kemenangan untuk lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2023. Di sisi lain, Uzbekistan U-20 hanya membutuhkan hasil imbang untuk finis sebagai juara Grup A.

Singkat kata, skor sama kuat 0-0. Uzbekistan U-20 pun lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2023 sebagai juara Grup A. Kemudian di posisi dua dan tiga ada Irak U-20 dan Timnas Indonesia U-20 yang sama-sama mengemas empat angka.

Irak U-20 menempati posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol atas Timnas Indonesia U-20, yakni +1 berbanding -1. Berhubung hanya dua tim yang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2023, Timnas Indonesia U-20 pun tersingkir dan hanya Uzbekistan U-20 dan Irak U-20 yang melaju ke delapan besar.

Uniknya, Uzbekistan U-20 dan Irak U-20 kembali bertemu di partai puncak. Saat itu Uzbekistan U-20 keluar sebagai juara setelah menang 1-0 atas Irak U-20.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175433/presiden_prabowo_subianto_video_call_timnas_indonesia-W4Jm_large.jpg
Beri Dukungan dan Doa, Presiden Prabowo Subianto Video Call Timnas Indonesia Jelang Lawan Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175419/beckham_putra_kenakan_nomor_punggung_7_di_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_dan_irak_pssi-nDoc_large.jpg
Daftar Nomor Punggung 23 Pemain Timnas Indonesia Lawan Arab Saudi: Beckham Putra 7, Ole Romeny 10!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175405/marselino_ferdinan-TWj0_large.jpg
Marselino Ferdinan Kirim Pesan Menyentuh ke Timnas Indonesia Jelang Lawan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175398/jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_malam_ini_pssi-v5ZE_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi Malam Ini: Patrick Kluivert Bicara soal Pisau, Live di RCTI!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1629837/pengamat-sebut-babak-4-kualifikasi-piala-dunia-2026-sudah-dibeli-arab-saudi-dan-qatar-bli.jpg
Pengamat Sebut Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Sudah Dibeli Arab Saudi dan Qatar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/15/striker_timnas_indonesia_u_23_jens_raven_kanan_m.jpg
Tiket Timnas Indonesia U-23 Vs India Sudah Dijual, Cuma Rp50.000 Cek Jadwal dan Cara Belinya di Sini!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement