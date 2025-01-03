Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 sudah dirilis. Laga matchday kedua Grup C Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium pada Minggu 19 Februari 2025 pukul 18.30 WIB ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI.

1. Pernah Bertemu

Jens Raven, penyerang andalan Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Timnas Indonesia U-20 dan Uzbekistan U-20 bukan yang pertama bertemu dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, kedua tim bertemu di matchday pamungkas Grup A Piala Asia U-20 2023 yang digelar di Uzbekistan.

Saat itu, Timnas Indonesia U-20 butuh kemenangan untuk lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2023. Di sisi lain, Uzbekistan U-20 hanya membutuhkan hasil imbang untuk finis sebagai juara Grup A.

Singkat kata, skor sama kuat 0-0. Uzbekistan U-20 pun lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2023 sebagai juara Grup A. Kemudian di posisi dua dan tiga ada Irak U-20 dan Timnas Indonesia U-20 yang sama-sama mengemas empat angka.

Irak U-20 menempati posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol atas Timnas Indonesia U-20, yakni +1 berbanding -1. Berhubung hanya dua tim yang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2023, Timnas Indonesia U-20 pun tersingkir dan hanya Uzbekistan U-20 dan Irak U-20 yang melaju ke delapan besar.

Uniknya, Uzbekistan U-20 dan Irak U-20 kembali bertemu di partai puncak. Saat itu Uzbekistan U-20 keluar sebagai juara setelah menang 1-0 atas Irak U-20.