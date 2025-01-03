Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dituduh Jadi Penyebab Buruknya Penampilan FC Twente, Joseph Oosting Beri Pembelaan Sampai Bawa-Bawa Mees Hilgers

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |04:03 WIB
Dituduh Jadi Penyebab Buruknya Penampilan FC Twente, Joseph Oosting Beri Pembelaan Sampai Bawa-Bawa Mees Hilgers
Pemain FC Twente, Mees Hilgers. (Foto: Instagram/fctwente)
A
A
A

KEPUTUSAN pelatih FC Twente, Joseph Oosting yang kerap mengubah skema permainan mendapatkan kritikan tajam dari para fans. Oosting pun merasa heran, karena menurutnya perubahan permainan hingga bereksperimen dengan posisi pemain dilakukannya karena memang diharuskan, seperti untuk menutupi absennya Mees Hilgers.

Ambil contoh soal kondisi FC Twente belakangan ini, yang mengalami perubahan besar di lini belakang karena ketidakhadiran Mees Hilgers. Pemain Timnas Indonesia itu absen dalam tiga pertandingan terakhir karena menjalani pemulihan cedera.

1. Terpaksa Bereksperimen karena Kondisi Skuad Terbatas

Oosting pun harus memutar otak dan mencari pengganti Mees. Duet Gustav Lagerbielke dan Alec Van Hoorenbeeck menjadi pilihan bagi pelatih berusia 52 tahun itu. Namun, perubahan skema ini mengundang kritik.

Oosting mengatakan tidak tertutup untuk dikritik, namun kebingungan denga napa yang dimaksud para kritikus. Pelatih berkepala plontos itu mengakui, sejumlah perubahan yang terjadi pada skema permainan telah berdasarkan pada ketersediaan pemain.

Mees Hilgers

“Saya sebenarnya kurang paham dengan kritik itu. Kami tidak melakukan banyak perubahan dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami juga banyak memainkan pertandingan, jangan salah,” kata Oosting dilansir dari Twente Fans, Jumat (3/1/2025).

“Jika Mees Hilgers cedera, maka saya harus menurunkan orang lain. Permainannya saling mengikuti secara berurutan dan terkadang Anda bermain dengan pemain lain,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174874/timnas_malaysia-hUOz_large.jpg
Heboh! Website Resmi FAM Diretas di Tengah Ramai Sanksi FIFA soal 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1629809/jadwal-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-comeback-paes-slm.jpg
Jadwal Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Comeback Paes
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/18/winger_timnas_indonesia_ragnar_oratmangoen.jpg
Dear Patrick Kluivert, Ragnar Oratmangoen Siap Starter Vs Arab Saudi!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement