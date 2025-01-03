Zalnando Mulai Gabung Bersama Persib Bandung Lagi, Usai Dipinjamkan ke PSIS Semarang

KABAR baik datang dari Persib Bandung. Zalnando sudah mulai gabung lagi bersama Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

Hal itu terlihat dalam sesi latihan Maung Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (3/1/2024). Kehadiran Zalnando tentu disambut baik para penggawa Persib Bandung. Sebab, Zalnando hanya meninggalkan tim selama setengah musim usai dipinjamkan ke PSIS Semarang sejak awal musim.

“Alhamdulillah sudah balik lagi ke Persib dan latihan bareng-bareng lagi, sebenarnya ya kayak balik ke rumah aja. Jadi ya normal lah, karena memang harus balik, latihan normal lagi,” ungkap Zalnando usai menjalani latihan.

1. Zalnando Berterima Kasih kepada PSIS Semarang

Zalnando ini pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada PSIS Semarang. Pasalnya, tim itu menerimanya dengan tangan terbuka, meski hanya pemain pinjaman.

“Alhamdulillah di sana juga saya dapat welcome yang bagus dari semua orang di Semarang, dapat banyak ilmu buat diri saya, saya bisa bawa untuk bantu Persib Bandung,” tutur Zalnando.

Menurutnya, banyak pelajaran yang didapatkan meski hanya setengah musim di PSIS Semarang. Dari segi kekompakan di dalam dan di luar lapangan.

“Wawasan taktik banyak juga masukan, dari segi recovery juga. Harus pintar-pintar juga sih di sana, ya banyak sih. Terus memang hitungannya merantau aja, ya pengalaman merantau, jadi nostalgia aja,” tambahnya.