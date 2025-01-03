Pratama Arhan Resmi Balik ke PSIS Semarang? Begini Kata Bos Laskar Mahesa Jenar

Kecil peluang Pratama Arhan kembali ke PSIS Semarang. (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)

PRATAMA Arhan resmi balik ke PSIS Semarang? CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi, akhirnya angkat bicara soal potensi Pratama Arhan kembali memperkuat Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang.

Yoyok Sukawi meminta kepada media untuk menanyakan status Pratama Arhan kepada agen sang pemain, Dusan Bogdanovic. Sebab, hanya Dusan Bogdanovic yang tahu ke mana Pratama Arhan akan melanjutkan kariernya.

1. Dusan Bogdanovic yang Tahu Masa Depan Pratama Arhan

“Soal Arhan, tanya agennya ya, Pak Dusan,” kata Yoyok Sukawi dalam keterangan resminya.

(Pratama Arhan saat memperkuat Suwon FC)

“Mungkin Arhan sekarang masih komunikasi dengan klub luar seperti apa, kami juga tidak tahu. Yang jelas kalau dengan Pak Dusan kami terus komunikasi baik," sambungnya.

PSIS Semarang menjadi salah satu klub yang dikabarkan siap menerima kembali Pratama Arhan bila memutuskan pulang ke Indonesia. Sebab, kedua belah pihak memiliki perjanjian khusus yang dibuat beberapa tahun lalu.

Kedua pihak sempat menjalin kesepakatan saat mereka berpisah, yakni PSIS Semarang harusnya berkomunikasi pertama kali dengan sang pemain bila memutuskan kembali ke Indonesia. Perjanjian itu tercipta pada 2022 lalu, ketika suami Azizah Salsha itu memutuskan hengkang ke Tokyo Verdy.

"Saat kembali ke Indonesia, Pratama Arhan kembalinya ke PSIS sebagai rumah yang telah membesarkan Arhan selama ini," ucap Yoyok Sukawi pada 2022 lalu.