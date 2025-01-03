Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Doa Bojan Hodak di Tahun Baru, Persib Bandung Banyak Menang hingga Juara Liga 1 2024-2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |03:02 WIB
Doa Bojan Hodak di Tahun Baru, Persib Bandung Banyak Menang hingga Juara Liga 1 2024-2025
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak berdoa di tahun yang baru ini timnya bisa meraih banyak kemenangan. Tentu Bojan berharap besar doanya itu bisa terwujud demi membawa Persib menjadi juara Liga 1 2042-2025.

Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- menutup paruh musim pertama dengan sangat manis. Tim arahan Hodak itu mengunci kemenangan penting kontra Persis Solo dengan skor 1-0 pada Minggu (29/12/2024) lalu.

1. Tugas Berat Menanti Persib Bandung, yakni Pertahankan Keunggulan

Kemeangan atas Persis Solo sekaligus membuat Persib Bandung mengkudeta Persebaya Surabaya dari puncak klasemen sementara. Pangeran Biru saat ini sedang mengemas 38 poin, unggul satu angka atas rivalnya itu.

Memasuki tahun 2025, Hodak pun berharap tren kemenangan Persib Bandung tidak luntur. Dia ingin skuadnya bisa mempertahankan posisi puncak klasemen sampai akhir musim Liga 1 2024-2025.

Persib Bandung

“Harapan saya di tahun baru adalah menang, menang, menang dan tetap di posisi pertama, menjadi juara,” kata Hodak, dilansir dari situs resmi Persib Bandung, Jumat (3/1/2025).

Halaman:
1 2
      
