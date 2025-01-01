Persib Bandung Tawarkan Mailson Lima ke 2 Klub, 4 Pemain Bakal Dipinjamkan

Persib Bandung sudah menawarkan Mailson Lima ke dua klub (Foto: Facebook/Persib Bandung)

BANDUNG – Persib Bandung siap melepas Mailson Lima dalam bursa transfer tengah musim Liga 1. Kabarnya, ia ditawarkan ke dua klub yakni PSS Sleman dan Sriwijaya FC.

1. Dijual





Sporting Director PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan, membenarkan hal itu. Ia memastikan Mailson Lima bukan dipinjamkan melainkan dijual.

“Mailson lima statusnya dilepas atau dijual bukan dipinjamkan. Saat ini sudah ditawarkan ke Sriwijaya FC dan PSS Sleman,” kata Adhit, Rabu (1/1/2025).

Namun, lanjutnya, saat ini proses negosiasi belum rampung. Pemain asal Tanjung Verde itu masih berpikir soal masa depannya.

“Sampai saat ini statusnya belum deal, karena masih proses negosiasi dengan kedua klub serta Mailson-nya sendiri,” tutur Adhit.