HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Vietnam vs Thailand di Leg I Final Piala AFF 2024: Alot, Skor 0-0 Masih Terus Terjaga!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |20:49 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Vietnam vs Thailand di Leg I Final Piala AFF 2024: Alot, Skor 0-0 Masih Terus Terjaga!
Laga Timnas Vietnam vs Timnas Thailand di Piala AFF 2024. (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

HASIL babak pertama Timnas Vietnam vs Thailand di leg I final Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Skor imbang 0-0 masih terus mewarnai jalannya pertandingan.

Laga Timnas Vietnam vs Thailand digelar di Stadion Viet Tri, Viet Tri, Kamis (2/1/2025) malam WIB. Kedua tim sama-sama punya sederet peluang mencetak gol, tetapi gagal dimanfaatkan dengan baik.

Timnas Vietnam vs Timnas Thailand

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Ancaman berbahaya langsung datang ke gawang Thailand pada menit ketiga. Berawal dari tendangan bebas dari sisi kanan gawang, bola berhasil disambut dengan mudah oleh Bui Vi Hao yang melanjutkannya dengan sundulan. Tetapi, bola masih melambung tipis dari gawang Thailand.

Vietnam makin intens tebar ancaman. Selang semenit kemudian saja, Nguyen Xuan Son dapat peluang emas. Dia pun melepaskan tendangan keras ke gawang Thailand, tetapi bola masih bisa dihalau Patiwat Khammai dengan kakinya.

Thailand tak tinggal diam digempur serangan oleh tim tuan rumah. Sesekali mereka melancarkan serangan balik cepat. Salah satunya dilakukan pada menit ke-14 via aksi Ekanit Panya. Sayangnya, bola masih bisa dihalau kiper Vietnam.

Setelah itu, jual beli serangan terus terjadi. Tetapi, solidnya lini pertahanan kedua tim dan juga penyelamatan ciamik yang terus dilakukan penjaga gawang membuat belum ada gol yang kunjung tercipta. Skor 0-0 pun bertahan hingga akhir laga babak pertama.

Halaman:
1 2
      
