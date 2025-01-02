Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Hanya FC Utrecht, Klub Calvin Verdonk Ikut Senang Ole Romeny Gabung Oxford United

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |13:38 WIB
Tak Hanya FC Utrecht, Klub Calvin Verdonk Ikut Senang Ole Romeny Gabung Oxford United
Pemain FC Utrecht, Ole Romeny. (Foto: Instagram/oleromeny)
NIJMEGEN – Saga transfer pemain FC Utrecht, Ole Romeny ke Oxford United ternyata akan menguntungkan NEC Nijmegen. Sebab klub yang dibela Calvin Verdonk tersebut akan kecipratan uang dari hasil penjualan Romeny.

Sebagaimana diketahui, Ole Romeny belakangan ini kencang dikabarkan akan hengkang dari FC Utrecht pada bursa transfer musim dingin ini. Pemain berusia 24 tahun itu kabarnya sangat dekat dengan klub Liga 2 Inggris Oxford United.

1. Rumor Ole Romeny ke Oxford United

Menurut beberapa laporan, Oxford United akan menebus Ole Romeny dengan nominal 2 juta euro (Rp33 miliar) dari FC Utrecht. Belum ada pengumuman resmi soal transfer itu, namun belum lama ini jurnalis asal Belanda, Dennie van Laar memastikan Ole akan bergabung dengan The Ox -julukan Oxford United.

NEC Nijmegen dikabarkan akan mendapatkan untung jika transfer itu benar-benar terjadi. Keuntungan ini didapat karena Ole Romeny pernah menimba ilmu cukup lama di klub yang dihuni Calvin Verdonk tersebut.

Ole Romeny

2. Nila Uang yang Didapatkan NEC Nijmegen

Menurut laporan Forza NEC, klub asal Nijmegen itu akan mendapatkan uang sebesar 70 ribu euro (Rp1,1 miliar). Angka ini memang tak besar, namun tentu saja menguntungkan bagi NEC Nijmegen.

