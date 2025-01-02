Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Final Piala AFF 2024: Kim Sang-sik Dapat Saran agar Vietnam Menang Mudah atas Thailand

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |11:49 WIB
Final Piala AFF 2024: Kim Sang-sik Dapat Saran agar Vietnam Menang Mudah atas Thailand
Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik. (Foto: VFF)
A
A
A

VIET TRI – Jelang melawan Thailand di leg I final Piala AFF 2024, pelatih Kim Sang-sik mendapatkan wejangan dari mantan pemain Timnas Vietnam, Nguyen Tuan Phong. Menurut Nguyen Tuan Phong, Vietnam wajib bermain menekan sejak awal laga demi bisa lebih mudah menang atas Thailand.

Timnas Vietnam akan bersua dengan Thailand di leg pertama final Piala AFF 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Phu Tho Provincial Stadium, Viet Tri, Vietnam pada Kamis (2/1/2025) pukul 20.00 WIB.

1. Waspadai Serangan Balik Thailand

Tuan Phong mengingatkan betapa bahayanya Thailand menjelang pertandingan tersebut. Mantan gelandang Timnas Vietnam itu mengakui, Tim Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- mempunyai skema serangan balik yang mematikan.

“Melalui pengalaman bertahun-tahun dengan pelatih yang berbeda, saya melihat Thailand masih mempertahankan gaya bermain terbaiknya, bahkan memberikan lapangan kepada lawan,” tutur Tuan Phong dalam artikel analisisnya di Bongdaplus, dikutip pada Kamis (2/1/2025).

Timnas Vietnam vs Singapura

“Namun mereka masih sangat pandai dalam memilih waktu yang tepat untuk melakukan akselerasi (serangan balik) dan menentukan pertandingan,” tambahnya.

2. Bermain Menekan dan Agresif sejak Awal

Meski demikian, Tuan Phong mengatakan Vietnam harus berani untuk menghadapi risiko tersebut. Menurutnya, pilihan terbaik bagi pasukan Kim Sang Sik adalah bermain agresif dan mencari keunggulan sejak awal.

Halaman:
1 2
      
