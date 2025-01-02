Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gabung Oxford United, Ole Romeny Bantu Klub Marselino Ferdinan Promosi ke Premier League?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |09:58 WIB
Gabung Oxford United, Ole Romeny Bantu Klub Marselino Ferdinan Promosi ke Premier League?
Pemain FC Utrecht, Ole Romeny. (Foto: Instagram/oleromeny)
A
A
A

OLE Romeny dikabarkan tinggal selangkah lagi gabung Oxford United. Tentunya kehadiran striker keturunan Belanda-Indonesia itu akan sangat dibutuhkan klub yang juga dibela Marselino Ferdinan tersebut, sebab ada potensi Romeny dapat membantu Oxford promosi ke Premier League.

Sebab tak dapat dipungkiri, Romeny adalah salah satu striker yang menjanjikan. Kehadirannya akan membantu mempertajam lini depan Oxford United yang kini tengah bersaing di kasta kedua Liga Inggris alias EFL Championship 2024-2025.

1. Potensi Bantu Oxford United ke Premier League

Saat ini Oxford United sejatinya bertengger di peringkat ke-18 di klasemen sementara Championship 2024-2025. Total poin tim yang dibela Marselino itu sudah mencapai 27 poin.

Secara hitung-hitungan poin, sejatinya Oxford United lebih dekat ke posisi 22, batas akhir tim yang degradasi ke League One. Sebab jarak Oxford dengan penghuni peringkat 22, yakni Hull City hanya 5 poin saja.

Sementara untuk bisa setidaknya finis enam besar untuk playoff ke Premier League, Oxford United perlu mengejar West Bromwich Albion yang sudah mengoleksi 39 poin. Itu Berarti ada jarak 12 poin antara Oxford United dan West Bromwich.

Bukti tersebut memperlihatkan jarak Oxford United cukup jauh untuk bisa finis enam besar di EFL Championship 2024-2025. Untuk lolos langsung ke Premier League, Oxford United perlu finis dua besar atau menempati posisi 3-6 untuk lanjut ke babak playoff.

Ole Romeny

Namun, hadirnya Ole Romeny tentu akan memperbesar peluang Oxford untuk mengincar posisi enam besar tersebut. Terlebih saat ini Marselino cs tengah dalam performa yang baik, terbukti mereka mampu merebut kemenangan di tiga laga terakhir mereka di EFL Championship 2024-2025.

Karena EFL Championship 2024-2025 baru menyelesaikan pekan ke-25, itu berarti masih ada 21 laga lagi yang akan dimainkan Oxford United. Jelas kans untuk promosi ke Premier League masih terbuka lebar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174874/timnas_malaysia-hUOz_large.jpg
Heboh! Website Resmi FAM Diretas di Tengah Ramai Sanksi FIFA soal 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629585/protes-soal-wasit-kuwait-ditolak-afc-sekjen-pssi-yunus-nusi-semoga-netral-xqi.jpg
Protes Soal Wasit Kuwait Ditolak AFC, Sekjen PSSI Yunus Nusi: Semoga Netral
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/Fermin_Aldeguer.jpg
Komentar Berkelas Fermin Aldeguer usai Pepet Rekor Gila Marc Marquez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement