Gabung Oxford United, Ole Romeny Bantu Klub Marselino Ferdinan Promosi ke Premier League?

OLE Romeny dikabarkan tinggal selangkah lagi gabung Oxford United. Tentunya kehadiran striker keturunan Belanda-Indonesia itu akan sangat dibutuhkan klub yang juga dibela Marselino Ferdinan tersebut, sebab ada potensi Romeny dapat membantu Oxford promosi ke Premier League.

Sebab tak dapat dipungkiri, Romeny adalah salah satu striker yang menjanjikan. Kehadirannya akan membantu mempertajam lini depan Oxford United yang kini tengah bersaing di kasta kedua Liga Inggris alias EFL Championship 2024-2025.

1. Potensi Bantu Oxford United ke Premier League

Saat ini Oxford United sejatinya bertengger di peringkat ke-18 di klasemen sementara Championship 2024-2025. Total poin tim yang dibela Marselino itu sudah mencapai 27 poin.

Secara hitung-hitungan poin, sejatinya Oxford United lebih dekat ke posisi 22, batas akhir tim yang degradasi ke League One. Sebab jarak Oxford dengan penghuni peringkat 22, yakni Hull City hanya 5 poin saja.

Sementara untuk bisa setidaknya finis enam besar untuk playoff ke Premier League, Oxford United perlu mengejar West Bromwich Albion yang sudah mengoleksi 39 poin. Itu Berarti ada jarak 12 poin antara Oxford United dan West Bromwich.

Bukti tersebut memperlihatkan jarak Oxford United cukup jauh untuk bisa finis enam besar di EFL Championship 2024-2025. Untuk lolos langsung ke Premier League, Oxford United perlu finis dua besar atau menempati posisi 3-6 untuk lanjut ke babak playoff.

Namun, hadirnya Ole Romeny tentu akan memperbesar peluang Oxford untuk mengincar posisi enam besar tersebut. Terlebih saat ini Marselino cs tengah dalam performa yang baik, terbukti mereka mampu merebut kemenangan di tiga laga terakhir mereka di EFL Championship 2024-2025.

Karena EFL Championship 2024-2025 baru menyelesaikan pekan ke-25, itu berarti masih ada 21 laga lagi yang akan dimainkan Oxford United. Jelas kans untuk promosi ke Premier League masih terbuka lebar.