Media Vietnam Soroti Satu Pemain Thailand yang Wajib Diwaspadai Timnas Vietnam di Final Piala AFF 2024

MEDIA asal Vietnam, Bongda24 menyoroti salah satu pemain Thailand yang wajin diwaspadai Timnas Vietnam jelang leg I final Piala AFF 2024. Pemain yang dimaksud adalah bomber Timnas Thailand, Suphanat Mueanta, yang mana sudah mengoleksi empat gol di turnamen tersebut

Sebagaimana diketahui, Vietnam akan menjamu Thailand dalam leg pertama final Piala AFF 2024. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Phu Tho provincial stadium, Kamis (2/1/2025).

1. Sempat Dikabarkan Cedera, Suphanat Tetap Dibawa ke Vietnam

Rombongan skuad Thailand sudah tiba di Vietnam pada Selasa (31/12/2024). Namun, Suphanat Mueanta tidak ikut serta dalam rombongan besar Skuad Gajah Perang -julukan Thailand.

Sebelumnya, Suphanat Mueanta harus menjalani perawatan di rumah sakit selepas laga Thailand melawan Filipina dalam semifinal Piala AFF. Pasalnya, dia belum penuh sepenuhnya dari sakit. Namun, laporan terbaru mengatakan Suphanat bakal segera menyusul rekannya ke Hanoi, Vietnam.

"Bintang paling cemerlang tim Thailand di turnamen ini, Suphanat Mueanta, akan berangkat ke Hanoi hari ini," bunyi laporan dari media Vietnam, Bongda24, dikutip Kamis (2/1/2025).