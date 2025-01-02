Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Final Piala AFF 2024: Timnas Thailand Pede Raih 3 Poin di Kandang Vietnam

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |03:03 WIB
Final Piala AFF 2024: Timnas Thailand <i>Pede</i> Raih 3 Poin di Kandang Vietnam
Timnas Thailand siap hadapi Vietnam di leg I final Piala AFF 2024. (Foto: Instagram/changsuek)
A
A
A

HANOI - Bintang Tim Nasional (Timnas) Thailand, Chalermsak Aukkee, percaya diri skuadnya bisa mencuri tiga poin saat bermain di kandang Vietnam pada leg I final Piala AFF 2024. Sebab Chalermsak Chalermsak merasa Thailand dengan dalam performa terbaiknya jelang tampil Phu Tho provincial Stadium, Vietnam, pada Kamis (2/1/2025).

Seperti yang diketahui, Skuad Gajah Perang -julukan Thailand- lolos ke final usai menang agregat 4-3 atas Filipina. Sementara itu, Vietnam mengalahkan Singapura dengan agregat 5-1.

1. Thailand Yakin Bisa Menang di Kandang Vietnam

Chalermsak Aukkee mengatakan Vietnam lebih diuntungkan karena berstatus tuan rumah yang akan mendapatkan dukungan penuh dari suporter. Namun, hal itu tidak membuat Thailand gentar begitu saja.

Rombongan skuad Thailand sudah tiba di Vietnam pada Selasa (31/12/2024). Namun, Suphanat Mueanta tidak ikut serta dalam rombongan besar karena baru menyusul, Rabu (1/1/2025).

Timnas Thailand

"Saat ini, semangat kami sangat tinggi. Kami tidak takut untuk langsung bertemu tim Vietnam di kandang mereka," kata Chalermsak Aukkee dilansir dari laman Soha, Kamis (2/1/2025).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629479/persiapan-timnas-indonesia-mepet-patrick-kluivert-tetap-pede-kami-siap-hadapi-tantangan-ehm.jpg
Persiapan Timnas Indonesia Mepet, Patrick Kluivert Tetap Pede: Kami Siap Hadapi Tantangan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_344.jpg
Jordi Amat Ungkap Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia jelang Vs Arab Saudi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement