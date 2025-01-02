Final Piala AFF 2024: Timnas Thailand Pede Raih 3 Poin di Kandang Vietnam

HANOI - Bintang Tim Nasional (Timnas) Thailand, Chalermsak Aukkee, percaya diri skuadnya bisa mencuri tiga poin saat bermain di kandang Vietnam pada leg I final Piala AFF 2024. Sebab Chalermsak Chalermsak merasa Thailand dengan dalam performa terbaiknya jelang tampil Phu Tho provincial Stadium, Vietnam, pada Kamis (2/1/2025).

Seperti yang diketahui, Skuad Gajah Perang -julukan Thailand- lolos ke final usai menang agregat 4-3 atas Filipina. Sementara itu, Vietnam mengalahkan Singapura dengan agregat 5-1.

1. Thailand Yakin Bisa Menang di Kandang Vietnam

Chalermsak Aukkee mengatakan Vietnam lebih diuntungkan karena berstatus tuan rumah yang akan mendapatkan dukungan penuh dari suporter. Namun, hal itu tidak membuat Thailand gentar begitu saja.

Rombongan skuad Thailand sudah tiba di Vietnam pada Selasa (31/12/2024). Namun, Suphanat Mueanta tidak ikut serta dalam rombongan besar karena baru menyusul, Rabu (1/1/2025).

"Saat ini, semangat kami sangat tinggi. Kami tidak takut untuk langsung bertemu tim Vietnam di kandang mereka," kata Chalermsak Aukkee dilansir dari laman Soha, Kamis (2/1/2025).