Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Klub Liga 1 Indonesia yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Pratama Arhan, Nomor 1 Persija Jakarta!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |09:47 WIB
5 Klub Liga 1 Indonesia yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Pratama Arhan, Nomor 1 Persija Jakarta!
Pratama Arhan bisa gabung Persija Jakarta pada Januari 2025. (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
A
A
A

SEBANYAK 5 klub Liga 1 Indonesia yang bisa menjadi Pelabuhan baru Pratama Arhan akan diulas Okezone. Rabu (1/1/2025), manajemen Suwon FC mengumumkan melepas Pratama Arhan dan 13 pemain lain.

Keputusan itu diambil Suwon FC demi meningkatkan performa mereka di Liga 1 Korea Selatan 2025. Setelah dilepas Suwon FC, ke manakah Pratama Arhan akan berlabuh?

Berhubung baru berusia 23 tahun, Pratama Arhan membutuhkan menit tampil yang banyak. Terlebih dalam tiga tahun terakhir, Pratama Arhan jarang mendapatkan kesempatan tampil di level klub.

Selama dua tahun membela Tokyo Verdy, Pratama Arhan hanya tampil empat kali dengan menit tampil 255. Kondisi lebih parah dialami Pratama Arhan bersama Suwon FC musim lalu.

Ia hanya main dua kali dengan hanya merumput lima menit! Karena itu, hengkang ke Liga 1 Indonesia bisa dibilang keputusan tepat demi meningkatkan pengalaman bertanding. Lima klub ini disinyalir bisa menjadi pelabuhan Pratama Arhan selanjutnya.

Berikut 5 klub Liga 1 Indonesia yang bisa menjadi Pelabuhan Pratama Arhan selanjutnya:

5. Semen Padang

Semen Padang

Mertua Pratama Arhan, Andre Rosiade, saat ini menjabat sebagai penasihat Semen Padang. Andre Rosiade juga pernah melempar kode akan memboyong Pratama Arhan.

Kehadiran Pratama Arhan dibutuhkan untuk menyelamatkan Semen Padang yang kini terjebak di zona degradasi. Setelah melewati 17 pertandingan, skuad Kabau Sirah -julukan Semen Padang- duduk di posisi 17 dengan 10 angka.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/51/3111241/sandy_walsh_dikabarkan_segera_gabung_urawa_reds-2hPx_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh Gabung Urawa Reds? Netizen Langsung Berteriak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/51/3110957/manchester_city-GrVR_large.jpg
3 Klub Elite Eropa yang Buang-Buang Duit di Bursa Transfer Musim Dingin 2025, Nomor 1 Manchester City!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/51/3110692/kevin_diks-NErj_large.jpg
Kevin Diks Bicara Alasan Gabung Borussia Monchengladbach
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/51/3110557/cyrus_margono_berpotensi_gabung_klub_liga_kosovo-sZ0b_large.jpg
Kiper Indonesia Cyrus Margono Resmi Gabung Klub Liga Kosovo KF Dukagjini?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1629815/prediksi-ranking-fifa-timnas-indonesia-usai-lawan-arab-saudi-bisa-salip-vietnam-oap.webp
Prediksi Ranking FIFA Timnas Indonesia usai Lawan Arab Saudi: Bisa Salip Vietnam!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/Fermin_Aldeguer.jpg
Komentar Berkelas Fermin Aldeguer usai Pepet Rekor Gila Marc Marquez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement