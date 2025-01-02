5 Klub Liga 1 Indonesia yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Pratama Arhan, Nomor 1 Persija Jakarta!

Pratama Arhan bisa gabung Persija Jakarta pada Januari 2025. (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)

SEBANYAK 5 klub Liga 1 Indonesia yang bisa menjadi Pelabuhan baru Pratama Arhan akan diulas Okezone. Rabu (1/1/2025), manajemen Suwon FC mengumumkan melepas Pratama Arhan dan 13 pemain lain.

Keputusan itu diambil Suwon FC demi meningkatkan performa mereka di Liga 1 Korea Selatan 2025. Setelah dilepas Suwon FC, ke manakah Pratama Arhan akan berlabuh?

Berhubung baru berusia 23 tahun, Pratama Arhan membutuhkan menit tampil yang banyak. Terlebih dalam tiga tahun terakhir, Pratama Arhan jarang mendapatkan kesempatan tampil di level klub.

Selama dua tahun membela Tokyo Verdy, Pratama Arhan hanya tampil empat kali dengan menit tampil 255. Kondisi lebih parah dialami Pratama Arhan bersama Suwon FC musim lalu.

Ia hanya main dua kali dengan hanya merumput lima menit! Karena itu, hengkang ke Liga 1 Indonesia bisa dibilang keputusan tepat demi meningkatkan pengalaman bertanding. Lima klub ini disinyalir bisa menjadi pelabuhan Pratama Arhan selanjutnya.

Berikut 5 klub Liga 1 Indonesia yang bisa menjadi Pelabuhan Pratama Arhan selanjutnya:

5. Semen Padang





Mertua Pratama Arhan, Andre Rosiade, saat ini menjabat sebagai penasihat Semen Padang. Andre Rosiade juga pernah melempar kode akan memboyong Pratama Arhan.

Kehadiran Pratama Arhan dibutuhkan untuk menyelamatkan Semen Padang yang kini terjebak di zona degradasi. Setelah melewati 17 pertandingan, skuad Kabau Sirah -julukan Semen Padang- duduk di posisi 17 dengan 10 angka.