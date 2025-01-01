2 Pesepakbola Dunia Favorit Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Pernah Lawan Persik Kediri

ADA 2 pesepakbola dunia favorit Cristiano Ronaldo yang menarik untuk diketahui. Apalagi salah satunya pernah bermain di Indonesia dan melawan Persik Kediri.

Sebagai salah satu pesepakbola terhebat di dunia, Ronaldo memiliki banyak sekali penggemar. CR7 bahkan dijadikan idola oleh banyak pesepakbola muda, termasuk pemain bintang saat ini, seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan masih banyak lagi.

Kendati demikian, apakah Ronaldo juga memiliki idola di dunia sepakbola. Jawabannya tentu ada dan tidak hanya satu, tetapi dua pemain yang menjadi idola Ronaldo. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 2 Pesepakbola Dunia Favorit Cristiano Ronaldo:

2. Ronaldo Nazario





Sosok pertama yang diidolakan Cristiano Ronaldo adalah peman asal Brasil, yakni Ronaldo Nazario. Tak heran jika CR7 memilih Real Madrid sebagai salah satu klub yang pernah ia bela, sebab idolanya, Ronaldo Nazario juga pernah membela klub tersebut.

“Saya tumbuh menyaksikan mereka berdua (Ronaldo dan Ronaldinho) bermain. Mengatakan siapa yang terbaik, siapa yang di urutan kedua, menurut saya itu bukanlah hal yang penting,” ujar Ronaldo, dikutip dari ESPN, Rabu (1/1/2025).

“Saya lebih senang mengatakan mereka adalah idola dan meninggalkan sejarah yang indah dalam sepakbola,” tambah Ronaldo.