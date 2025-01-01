Advertisement
LIGA ITALIA

Kalah Tipis 0-1 dari Napoli, Pelatih Venezia Bicara soal Performa Jay Idzes Cs

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |04:15 WIB
Kalah Tipis 0-1 dari Napoli, Pelatih Venezia Bicara soal Performa Jay Idzes Cs
Jay Idzes kala membela Venezia. (Foto: Venezia)
A
A
A

PELATIH Venezia, Eusebio Di Francesco, soroti performa Jay Idzes cs usai tumbang di tangan Napoli dalam lanjutan Liga Italia 2024-2025. Dia mengaku tetap puas dengan performa dengan Jay Idzes dan kolega.

I Lagunari -julukan Venezia- sejatinya tampil ciamik saat bertandang ke markas Napoli di Stadion Diego Armando Maradona pada Minggu 29 Desember 2024. Pertahanan Venezia yang dikawal Jay Idzes cs sukses meredam serangan-serangan yang dilancarkan Romelu Lukaku dan kolega.

Venezia

Namun sayangnya, Venezia harus kecolongan di menit ke-79 lewat gol yang dicetak Giacomo Raspadori. Pada akhirnya, Jay Idzes dan kolega pun harus menyerah dari Napoli dengan skor tipis 0-1.

1. Napoli Bukan Lawan Mudah

Di Francesco mengakui bahwa Napoli bukanlah lawan yang mudah. Walaupun, memang dia mengungkapkan kalau anak asuhnya bertahan sangat baik di laga tersebut. Hanya saja konsentrasi Jay Idzes cs hilang ketika Napoli melancarkan serangan balik.

“Menghadapi Napoli tidak pernah mudah, terutama dengan pemain-pemain sayap mereka yang mencari situasi satu lawan satu dan memaksa kami bertahan di dalam kotak penalti. Kami mampu menahan tekanan awal mereka, tetapi kami sudah mempersiapkan diri untuk itu,” kata Di Francesco, dilansir dari situs resmi Venezia, Rabu (1/1/2025).

“Kami berhasil bereaksi dengan baik, membalikkan situasi, menjadi lebih agresif dalam menyerang, dan menciptakan kesulitan bagi mereka. Sayangnya, salah satu kesalahan kami menyebabkan gol mereka, dalam pertandingan yang hingga saat itu kami mainkan dengan baik, bertahan secara compact dan mencoba memanfaatkan serangan balik,” ungkapnya.

