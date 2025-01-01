Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Marselino Ferdinan Langsung Cetak Gol di Laga Millwall FC vs Oxford United di Liga 2 Inggris 2024-2025 Malam Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |10:08 WIB
Marselino Ferdinan Langsung Cetak Gol di Laga Millwall FC vs Oxford United di Liga 2 Inggris 2024-2025 Malam Ini?
Marselino Ferdinan berpotensi cetak gol di laga Millwall FC vs Oxford United di Liga 2 Inggris malam ini. (Foto: Instagram/@oufcofficial)
MARSELINO Ferdinan langsung mencetak gol di laga Millwall FC vs Oxford United di Liga 2 Inggris 2024-2025 malam ini, Rabu (1/1/2025)? Sesuai jadwal, Millwall FC akan menjamu Oxford United di lanjutan pekan ke-24 Liga 2 Inggris 2024-2025 malam ini mulai pukul 20.00 WIB.

Secara kondisi mental, Millwall FC yang kini menempati peringkat 13 klasemen Liga 2 Inggris 2024-2025 dengan 29 angka, masih kalah dari Oxford United. Dibilang begitu karena dalam dua laga terkini di Liga 2 Inggris 2024-2025, klub yang dikenal memiliki suporter fanatik ini hanya mendapatkan satu poin.

Hal itu berbeda dengan Oxford United yang dalam dua laga terkini di Liga 2 Inggris 2024-2025 selalu menang. Setelah menumbangkan Cardiff City 3-2, Oxford United menghajar Plymouth Argyle 2-0.

Alhasil, Oxford United pelan-pelan mulai meninggalkan zona degradasi. Oxford United saat ini menempati peringkat 20 dari 24 tim peserta dengan 24 angka.

1. Peluang Marselino Ferdinan Debut

Marselino Ferdinan berpotensi debut

Semenjak didatangkan Oxford United pada Agustus 2024, Marselino Ferdinan belum kunjung menjalani debut bersama tim senior. Pencapaian terbaik Marselino Ferdinan adalah masuk daftar susunan pemain (DSP) dalam empat laga beruntun Liga 2 Inggris 2024-2025.

Catatan itu kemudian berhenti karena eks pemain Persebaya Surabaya ini dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pada Minggu, 21 Desember 2024, kiprah Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 resmi terhenti.

Namun, ternyata Marselino Ferdinan tidak langsung pulang ke Inggris. Ia baru mendarat di Inggris pada Sabtu, 28 Desember 2024. Akibatnya, Marselino Ferdinan absen saat Oxford United menang melawan Cardiff City dan Plymouth Argyle.

