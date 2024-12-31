Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jawaban Berkelas Shin Sang-gyu Disebut Pelatih Utama di Timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |08:40 WIB
Jawaban Berkelas Shin Sang-gyu Disebut Pelatih Utama di Timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong
Shin Sang-gyu kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Sang-gyu tanggapi candaan Shin Tae-yong yang menyebut dirinya sebagai pelatih utama di Timnas Indonesia. Hal itu saat Shin Tae-yong diwawancara di Qatar, beberapa waktu lalu.

Hal ini tak terlepas dari peran Shin Sang-gyu yang memegang banyak peran di Timnas Indonesia. Dia diketahui mengemban tugas sebagai pelatih fisik Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Namun, sang pelatih itu juga berperan mengatur semua kebutuhan di Timnas Indonesia.

Shin Sang-gyu

1. Jawaban Berkelas

Shin Sang-gyu mengatakan sudah terbiasa memegang banyak peran saat berada dalam sebuah tim. Jadi, menurutnya hal itu masih cukup wajar dan tidak bisa dikatakan sebagai pelatih utama Timnas Indonesia.

"Budaya bagi pelatih-pelatih Korea Selatan, berbeda dengan di Eropa dan negara lain. Pada dasarnya, kami harus bisa multitasking," kata Shin Sang-gyu, dilansir dari Youtube Timnas Indonesia, Selasa (31/12/2024).

"Seperti sekarang, saya pun harus bisa bertanggung jawab untuk sesi pengkondisian pemain. Itu termasuk membuat jadwal, rencana kapan harus berlatih, dan kapan tidak perlu dilatih, juga beberapa intensitas yang diberikan saat latihan," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
