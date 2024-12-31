Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ditonton Langsung Shin Tae-yong saat Laga Bali United vs Persebaya Surabaya, Irfan Jaya: Semoga Bisa Bela Timnas Indonesia Lagi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |03:00 WIB
Ditonton Langsung Shin Tae-yong saat Laga Bali United vs Persebaya Surabaya, Irfan Jaya: Semoga Bisa Bela Timnas Indonesia Lagi
Pemain Bali United, Irfan Jaya. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
A
A
A

BALI - Pemain Bali United, Irfan Jaya mengaku kaget dipantau Shin Tae-yong saat timnya menang 2-0 atas Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025. Irfan Jaya pun berharap permainannya di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, pada Sabtu 29 Desember 2024 kemarin dapat meyakinkan pelatih Shin Tae-yong untuk memanggilnya lagi ke Timnas Indonesia.

Apalagi Irfan Jaya sukses tampil apik dalam membantu Bali United menang atas Bajul Ijo. Dalam laga itu kedua gol Serdadu Tridatu -julukan Bali United- diciptakan oleh Irfan Jaya (60') dan Privat Mbarga (63'). Kemenangan itu menjadi catatan manis buat Bali United untuk menutup 2024.

1, Irfan Jaya Berharap Bisa Dipanggil Shin Tae-yong

Irfan Jaya mengatakan selalu berusaha tampil maksimal dalam setiap laga bersama Bali United. Jadi, dia tampil apik bukan karena ada Shin Tae-yong dalam laga tersebut.

"Saya tidak tahu kalau Coach Shin ada di lapangan menonton pertandingan dan baru tahu di akhir setelah teman-teman ada beritahu saya," kata Irfan Jaya dilansir dari laman Bali United, Senin (30/12/2024).

Shin Tae-yong

Mantan pemain Persebaya itu mengakui menantikan saat-saat dapat kembali memperkuat Timnas Indonesia. Pasalnya, tampil di timnas adalah hal yang membanggakan untuk pesepakbola profesional.

"Soal itu (pemanggilan ke Timnas Indonesia) kembali lagi ke pelatih, kalau dipanggil ke Timnas lagi tentu senang," ujarnya.

