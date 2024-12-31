Jadwal Siaran Langsung Timnas Vietnam vs Thailand di Final Piala AFF 2024: Laga Ulangan Edisi 2022, Siapa Juaranya?

JADWAL siaran langsung Timnas Vietnam vs Thailand di final Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Ini jadi laga final ulangan Piala AFF edisi 2022. Siapakah yang akan berjaya kali ini?

Ya, ajang Piala AFF 2024 akan segera memasuki babak final. Partai puncak yang mempertemukan Vietnam melawan Thailand akan digelar 2 leg.

Laga leg I pertama di markas Timnas Vietnam, yakni Stadion Viet Tri, pada Kamis, 2 Januari 2025 pukul 20.00 WIB. Kemudian, laga leg II akan berlangsung di Stadion Rajamangala, Bangkok, pada Minggu 5 Januari 2025 pukul 20.00 WIB.

1. Laga Ulangan Edisi 2022

Pertemuan Vietnam melawan Thailand dipastikan berjalan seru nan menarik. Sebab, ini merupakan ulangan final Piala AFF edisi sebelumnya yang bergulir pada 2022.

Kala itu, duel sengit pun tersaji dalam pertemuan Vietnam melawan Thailand. Di leg I, duel ini harus berakhir imbang dengan skor 2-2.

Kemudian, pada laga leg II, Thailand yang mendapat perlawanan sengit berhasil memenangkan laga. Pertandingan rampung dengan skor 1-0 hingga membawa Thailand menang karena juga unggul agregat skor akhir 3-2.

Tentunya, di laga final Piala AFF 2024, Vietnam bertekad membalas kekalahannya dari Thailand. Di bawah asuhan pelatih anyar, yakni Kim Sang-sik, Vietnam siap tempur dan optimistis bisa meraih gelar juara.