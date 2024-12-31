Gemas Lihat Respons Kocak PT KAI soal Ucapan Beckham Putra Kedinginan di Kereta, Netizen: Itu Dingin karena Persib Bandung di Puncak Min!

NETIZEN dibuat gemas dengan respons PT Kereta Api Indonesia (KAI) soal ucapan pemain Persib Bandung, Beckham Putra yang kedinginan di kereta dalam perjalanan kembali ke Bandung. Sebab PT KAI seakan menanggapi ucapan Beckham sebagai keluhan, padahal netizen tahu maksud perkataan itu terkait Persib Bandung yang tengah memuncaki klasemen sementara Liga 1 2024-2025.

Seperti yang diketahui, paruh pertama Liga 1 2024-2025 telah usai. Dalam pekan ke-17 yang digelar pada 27-29 Desember 2024 kemarin, Persib berhasil memetik kemenangan 1-0 atas Persis Solo, sedangkan di laga lainnya, Persebaya Surabaya justru tumbang 0-2 dari Bali United.

1. Persib Berada di Puncak Klasemen Liga 1 2024-2025

Kedua hasil itu membuat perubahan di puncak klasemen sementara Liga 1 2024-2025, di mana Persib yang memiliki 38 poin sukses menggeser Persebaya dari posisi pertama karena hanya memiliki 37 angka saja. Jadi, kondisi itu membuat Persib resmi menjadi juara paruh musim Liga 1 2024-2025.

Tentunya pencapaian itu disambut baik oleh pemain dan suporter Persib. Apalagi mengingat pada awalnya Persebaya cukup lama bertengger di peringkat pertama.

Kegembiraan itu pun dilakukan dengan berbagai cara, termasuk Beckham yang seakan mengejek kedinginan di kereta. Fans Persib tahu betul maksud dari Beckham itu karena kini Persib berada di puncak klasemen, di mana puncak identik dengan suhu dingin.

“Keretanya kok dingin banget ya ke Bandung,” bunyi cuitan Beckham di akun X @beckhamputran, saat perjalanan pulang dari Solo ke Bandung, dikutip Selasa (31/12/2024).