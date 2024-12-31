Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Media Italia Ungkap Kelebihan Jay Idzes: Fisik Kuat, Kontrol Bola Rapi

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |19:31 WIB
Media Italia Ungkap Kelebihan Jay Idzes: Fisik Kuat, Kontrol Bola Rapi
Kelebihan Jay Idzes diungkap media Italia yang berafiliasi dengan klub peminat (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

MEDIA Italia, 1000 Cuori Rossoblu, membeberkan kelebihan Jay Idzes. Pemain Timnas Indonesia itu disebut memiliki fisik yang kuat serta kontrol bola yang rapi.

Idzes belakangan ini menjadi sorotan karena penampilan solidnya bersama Venezia FC. Bek berusia 24 tahun itu bahkan dikabarkan menjadi incaran beberapa klub, salah satunya Bologna FC.

Jay Idzes berusaha menutup pergerakan Scott McTominay di laga Napoli vs Venezia FC

1. Dipantau Peminat

Dalam kemenangan Venezia atas Cagliari 2-1 pada pekan ke-17 Liga Italia, Minggu 22 Desember 2024, penampilan Idzes sempat dipantau perwakilan Bologna. Direktur Teknik Giovanni Sartori sampai datang langsung untuk menyaksikannya bermain di Stadion Pier Luigi Penzo.

Menyusul kedatangan Sartori itu, 1000 Cuori Rossoblu mengulas kelebihan Idzes. Media yang berbasis di Bologna itu menuturkan, pemain berdarah Belanda tersebut memiliki kelebihan fisik yang kuat dan piawai dalam mengontrol si kulit bundar.

“Dengan tinggi 191 cm dan berat badan 82 kg, Idzes memiliki perawakan ramping dengan pita otot yang panjang dan berkembang dengan baik, sehingga Idzes menghasilkan kekuatan otot yang besar,” tulis 1000 Cuori Rossoblu, dikutip Selasa (31/12/2024).

“Jay sangat kuat secara fisik dan atletis. Selain sangat kuat dalam duel fisik dan permainan udara, Idzes juga dibekali dengan kecepatan yang sangat baik, terutama jarak jauh,” imbuh tulisan itu.

