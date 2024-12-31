Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Profil Sergio Conceicao, Pelatih Anyar AC Milan Senior Cristiano Ronaldo di Timnas Portugal

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |08:56 WIB
Profil Sergio Conceicao, Pelatih Anyar AC Milan Senior Cristiano Ronaldo di Timnas Portugal
Sergio Conceicao resmi jadi pelatih AC Milan. (Foto: AC Milan)
A
A
A

PROFIL Sergio Conceicao akan diulas Okezone dalam artikel ini. Pelatih anyar AC Milan tersebut diketahui merupakan senior Cristiano Ronaldo di Timnas Portugal.

Ya, AC Milan telah secara resmi merekrut Sergio Conceicao sebagai pelatih baru. Dia menggantikan Paulo Fonseca.

Sergio Conceicao

Penunjukan ini diumumkan AC Milan pada Senin 30 Desember 2024. Sergio Conceicao menandatangani kontrak yang berlaku hingga Juni 2026.

1. Profil Sergio Conceicao

Sergio Conceicao sendiri merupakan ayah dari pemain Juventus, Francisco Conceicao. Sebelumnya, Conceicao sudah punya pengalaman melatih sejumlah klub, di antaranya, ada Braga, Nantes, dan FC Porto.

Di FC Porto yang jadi tim terakhir yang ditanganinya sebelum berlabuh ke AC Milan, Sergio Conceicao tercatat bisa mempersembahkan 11 trofi domestik. Selama di sana, dia membawa FC Porto meraih 274 kemenangan dari 378 pertandingan yang dilakoni.

Tapi kemudian, Conceicao memutuskan meninggalkan jabatannya sebagai pelatih Porto pada Juni 2024. Sejak itu, Conceicao masih menganggur sampai akhirnya dikontrak AC Milan.

Halaman:
1 2
      
