Kisah Sedih Falen Mariar, Eks Pemain AC Milan yang Kini Putuskan Jadi Prajurit TNI

KISAH sedih Falen Mariar akan diulas dalam artikel ini. Eks pemain AC Milan tersebut diketahui kini putuskan jadi prajurit TNI.

Mariar diketahui pernah menjadi bakat yang menjanjikan untuk Timnas Indonesia. Sebab, dia sempat berhasil lolos seleksi AC Milan Camp Junior di Italia.

Setelah pelatihan tersebut, Mariar juga pernah mengemban ilmu di Pertamina Soccer School dan berhenti pada 2016. Kemudian, ia bekerja dan sempat menjadi penjaga toko. Setelahnya, Mariar mencoba peruntungan menjadi tentara melalui jalur otonomi khusus.

Dilansir dari berbagai sumber pada Minggu (29/12/2024), Okezone telah merangkum kisah sedih Falen Mariar, sebagai berikut.

1. Profil Falen Mariar

Falen Mariar adalah mantan pemain muda berbakat yang kini menjadi TNI. Sosoknya lahir di Manokwari, Papua Barat, pada 5 Mei 1997. Kariernya sebagai pesepakbola muda bermula dari Liga Pendidikan Indonesia (LPI).

Di ajang skala nasional itu, Mariar berhasil membawa sekolahnya, SMP PG 2 Manokwari, menjadi juara. Dari sana, Mariar kemudian ikut seleksi Danone Cup di Makassar. Hanya saja, pria yang kini berusia 26 tahun tersebut tak lolos seleksi.

Namun pada 2011, Mariar mendapat tawaran mengikuti seleksi AC Milan Camp Junior. Seleksi itu digelar di Pulau Bali dari Komite Olimpiade Nasional Indonesia (KONI) Papua.