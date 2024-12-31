Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kapan Jendela Transfer Liga Inggris Januari 2025 Dibuka dan Ditutup?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |15:08 WIB
Kapan Jendela Transfer Liga Inggris Januari 2025 Dibuka dan Ditutup?
Manchester United diprediksi akan memaksimalkan jendela transfer Januari 2025. (Foto: Premier League )
A
A
A

KAPAN jendela transfer Liga Inggris pada Januari 2025 dibuka dan ditutup mungkin menjadi salah satu pertanyaan yang kini tengah banyak dibicarakan para pencinta sepakbola. Sebab bursa transfer musim dingin 2025 nanti mungkin akan tercipta sejumlah pembelian atau penjualan menarik.

Seperti yang diketahui, paruh pertama Liga Inggris 2024-2025 baru saja berakhir. Dari 19 pekan yang sudah dimainkan, Liverpool sukses bertengger di peringkat pertama dengan mengoleksi 45 poin.

Lebih mengejutkannya lagi, posisi kedua dihuni oleh Nottingham Forest yang sukses mengumpulkan 37 poin. Nottingham pun kini dipepet oleh Arsenal yang berada di urutan ketiga dan Chelsea di posisi keempat.

Sejauh ini, musim Liverpool terlihat berjalan baik dan kecil kemungkinannya The Reds akan mendatangkan pemain baru. Namun, hal serupa tidak berlaku untuk tim-tim seperti Manchester City, Tottenham Hotspur, hingga Manchester United yang tengah terpuruk.

Liverpool

Ketiga tim tersebut sejauh ini terpental jauh dari peringkat empat besar. Hanya Man City yang paling mendekati karena berada di posisi keenam.

Sedangkan Tottenham dan Man United saat ini sudah di luar 10 besar. Tottenham menempati posisi 11 dan Man United di urutan 15.

Kondisi itu membuat Tottenham dan Man United diprediksi akan mencoba merombak skuad di bursa transfer musim dingin 2025. Terkhusus untuk Man United, mereka memang memerlukan pemain baru yang sesuai dengan apa yang diinginkan Ruben Amorim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
