Hasil Timnas Thailand vs Timnas Filipina di Semifinal Piala AFF 2024: Skor 2-1, Lanjut Extra Time

Laga Timnas Thailand vs Timnas Filipina berakhir 2-1 dan berlanjut ke extra time (Foto: Instagram/@changsuek)

BANGKOK – Hasil Timnas Thailand vs Timnas Filipina di leg II semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand, Senin (30/12/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Tim Gajah Perang.

Gol Thailand dicetak oleh Peeradon Chamratsamee (38’) dan Patrik Gustavsson (54’). Namun, Filipina menyamakan agregat lewat gol Bjorn Martin Kristensen (84’) sehingga laga berlanjut ke babak tambahan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tertinggal secara agregat, Thailand bermain agresif. Namun, mereka kesulitan menembus pertahanan Filipina yang bermain rapat dan disiplin.

Malahan alarm bahaya berbunyi di menit ke-16. Sebuah kesalahan membuat bola jatuh di kaki Javier Gayoso. Beruntung, tembakannya bisa ditepis kiper Patiwat Khammai dan bola dibuang oleh Pansa Hemviboon.

Kans itu dibalas tembakan datar Supachok Sarachat yang ditangkap kiper Quincy Kammeraad di menit ke-18. Gustavsson mengancam di menit ke-23 tetapi tembakan silangnya dengan mudah diamankan.

Gol yang dinanti Thailand tiba di menit ke-38. Situasi kemelut yang tercipta mampu dimanfaatkan Peeradon Chamratsamee untuk mengubah skor menjadi 1-0.

Menit ke-42, Thailand hampir unggul 2-0 andai upaya Sarachat tidak membentur mistar gawang. Skor itu bertahan hingga rehat.

Babak Kedua

Gempuran Thailand terus berlangsung di paruh kedua. Namun, upaya mereka baru membuahkan hasil manis di menit ke-54. Lolos dari jebakan offside, tembakan datar menyilang Gustavsson membobol gawang Kammeraad.