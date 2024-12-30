Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Filipina Ancam Timnas Thailand Jelang Leg II Semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Kami Tak Ingin Berhenti

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |18:35 WIB
Pelatih Filipina Ancam Timnas Thailand Jelang Leg II Semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Kami Tak Ingin Berhenti
Albert Capellas melempar ancaman ke lawan jelang laga Timnas Thailand vs Timnas Filipina di leg II semifinal Piala AFF 2024 (Foto: Instagram/@pmnft_official)
BANGKOK – Pelatih Timnas Filipina, Albert Capellas, menebar ancaman ke Timnas Thailand jelang bentrokan leg II Semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ia menegaskan The Azkals akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai partai puncak turnamen yang dulu bernama Piala AFF.

Filipina akan bertandang ke markas Thailand di Stadion Rajamangala, Senin (30/12/2024) pukul 20.00 WIB. Mereka bisa dibilang memiliki keuntungan karena secara mengejutkan meraih kemenangan di leg pertama dengan skor 2-1.

Timnas Filipina vs Timnas Thailand (Foto: Instagram/@changsuek)

1. Laga Penting

Capellas mengungkapkan ini akan menjadi laga yang sangat penting bagi Filipina. Kendati Thailand diunggulkan karena tampil di hadapan publiknya sendiri, ia sama sekali tidak risau akan hal itu.

“Saya tahu ini adalah pertandingan yang sangat penting, sangat spesial bagi semua orang, bagi negara, dan bagi para penggemar sepakbola Filipina,” kata Capellas, dikutip dari Bongda 24h, Senin (30/12/2024).

“Kami baru menyelesaikan setengah pekerjaan. Timnas Filipina ingin meraih kemenangan di sini, dan kami tidak ingin berhenti sampai di sini,” sambung pria asal Spanyol itu.

2. Kalah Kualitas

Capellas juga sadar kualitas Filipina jauh di bawah Thailand. Hanya saja, ia tetap yakin dengan kekuatan anak asuhnya.

