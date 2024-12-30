Piala AFF 2024: Ejek Lapangan Markas Filipina Jelek, Timnas Thailand Janji Bakal Menang di Kandang dengan Kondisi Stadion yang Lebih Baik

BANGKOK – Pemain Tim Nasional (Timnas) Thailand, Supachok Sarachat menyalahkan kondisi lapangan Stadion Rizal Memorial sebagai salah satu penyebab timnya kalah 1-2 dari Filipina di leg I semifinal Piala AFF 2024. Ia pun memastikan di leg kedua hal berbeda takkan terulang karena Stadion Rajamangala dinilainya memiliki kondisi lapangan yang lebih baik.

Thailand menelan kekalahan 1-2 dari Filipina di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina, pada Jumat (27/12) lalu. Hasil yang cukup mengejutkan tentunya, mengingat Gajah Perang yang berstatus sebagai juara bertahan harus jauh lebih diunggulkan ketimbang The Azkals -julukan Timnas Filipina.

BACA JUGA: Masyarakat Indonesia Minta Rafael Struick Ditukar dengan Nguyen Xuan Son yang Menggila di Piala AFF 2024

1. Thailand Gagal Maksimal karena Kondisi Lapangan Kandang Filipina

Sarachat mengakui bahwa hasil kekalahan itu membuat para pemain cukup terpukul. Namun menurutnya, faktor utama yang membuat Thailand kalah ada kondisi lapangan Stadion Rizal Memorial yang memakai rumput sintetis. Kondisi itu membuat para pemain tidak nyaman.

“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Hasil pertandingan memang mengecewakan, tapi secara keseluruhan kami bermain cukup baik. Kondisi lapangan mungkin membuat permainan kami agak terganggu,” ungkap Sarachat, dikutip dari Thairath, Senin (30/12/2024).

“Banyak pemain, termasuk saya, merasa tidak nyaman, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu memengaruhi cara kami bermain dan membuat kami tidak bisa tampil maksimal,” sambungnya.

2. Optimis Menang di Markas Thailand

Meski begitu, gelandang 26 tahun ini sangat percaya diri Thailand akan membalikkan keadaan di pertandingan leg kedua. Sarachat menebar janji manis kepada seluruh fans bahwa Gajah Perang akan memastikan kemenangan pada laga tersebut dan melangkahkan kakinya ke partai final Piala AFF 2024.